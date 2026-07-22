Городская среда
22 июля 12:36
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Дилия Мингазова

Журналист

Башню Сююмбике снова хотят видеть туристическим объектом Казани

Продолжение реставрации стоит 136,6 миллиона рублей.

Башню Сююмбике снова хотят видеть туристическим объектом Казани

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Башню царицы Сююмбике в столице Татарстана снова хотят видеть туристическим объектом. Об этом на брифинге рассказал глава Комитета по охране ОКН Татарстана Иван Гущин.

Сегодня башню продолжают реставрировать – рабочие ремонтируют кирпичную кладку, гидроизоляцию и окна. Также запланировано восстановление водоотведения и кровли. Продолжение реставрации стоит республике 136,6 миллиона рублей.

- Очень хочу, чтобы башня вновь выполняла свою функцию как сто лет назад: её посещали туристы. Внутри стоит сооружение в виде билетной кассы, сохранились надписи на исторических лестницах, например «Здесь был Иван Иванович»... Башня сложная, дорогая, большая — она на контроле, – отметил Гущин.

По словам спикера, далее «вопросы приспособления» будут решаться вместе с казанским Кремлем. При этом по безопасности сказать ничего нельзя – каждый год усиливаются противопожарные нормы, а проходы на ярусы просто не имеют нормативного характера — там очень высокий градус лестницы.

- Как это будет согласовано с современными требованиями — посмотрим, – заключил глава комитета.

Ранее мы писали, что в этом году на охрану культурного наследия в Татарстане направили 3,2 миллиарда рублей - 216 миллионов рублей пошли из бюджета России, из бюджета Татарстана выделили 2,4 миллиарда рублей, внебюджетные инвестиции составили порядка 500 миллионов рублей.

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