Инфекционную больницу на проспекте Победы в Казани капитально отремонтируют
Идет подготовка проектно-сметной документации.
В здании инфекционной больницы, расположенной на проспекте Победы в Казани, капитально отремонтируют кровлю и фасад. Сейчас готовится вся необходимая проектно-сметная документация, поделился планами на аппаратном совещании глава районной администрации Роман Фатхутдинов.
Руководитель напомнил, что в 2025 году в районе открылись сразу несколько новых объектов здравоохранения. Это городская поликлиника для жителей ЖК «Весна» и ближайших поселков, охватывающая около 50 тысяч человек, пишет пресс-служба мэрии Казани.
В Вишневке заработал центр врача общей практики, обслуживающий 9 тысяч жителей близлежащих окрестных поселков, на улице Ломжинской - диализный центр, предназначенный для лечения более 200 пациентов, страдающих хроническими заболеваниями почек.
Ранее сообщалось, что у пяти казанских школ отремонтируют тротуары и оборудуют освещение. Работы проводятся в рамках проекта «Дорога в школу».
