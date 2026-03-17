Городская среда
17 марта 01:08
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Инфекционную больницу на проспекте Победы в Казани капитально отремонтируют

Идет подготовка проектно-сметной документации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В здании инфекционной больницы, расположенной на проспекте Победы в Казани, капитально отремонтируют кровлю и фасад. Сейчас готовится вся необходимая проектно-сметная документация, поделился планами на аппаратном совещании глава районной администрации Роман Фатхутдинов.  

Руководитель напомнил, что в 2025 году в районе открылись сразу несколько новых объектов здравоохранения. Это городская поликлиника для жителей ЖК «Весна» и ближайших поселков, охватывающая около 50 тысяч человек, пишет пресс-служба мэрии Казани.  

В Вишневке заработал центр врача общей практики, обслуживающий 9 тысяч жителей близлежащих окрестных поселков, на улице Ломжинской - диализный центр, предназначенный для лечения более 200 пациентов, страдающих  хроническими заболеваниями почек.

Ранее сообщалось, что у пяти казанских школ отремонтируют тротуары и оборудуют освещение. Работы проводятся в рамках проекта «Дорога в школу».

