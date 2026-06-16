Особое внимание перевозчики должны уделить уровню сервиса.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Накануне международного саммита Россия — АСЕАН в Казани в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана прошло совещание по вопросам обслуживания пассажиров в легковом такси, участие в котором приняли представители агрегаторов такси, обслуживающих жителей республики.

В ведомстве напомнили, что перевозка пассажиров и багажа легковым такси допускается только при наличии действующего разрешения, сведения о котором внесены в региональный реестр перевозчиков. Кроме того, само транспортное средство также должно быть внесено в региональный реестр легковых такси.

Как уточнили в министерстве, во время проведения крупных международных мероприятий, таких как предстоящий саммит, особое внимание следует уделить обеспечению высокого уровня сервиса. Перевозчики должны следить за тем, чтобы персонал был вежливым, а автомобили – чистыми, оперативно реагировать на обращения и жалобы и соблюдать международные стандарты гостеприимства и безопасности пассажиров.

Ранее казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН. Ограничения действуют до 20 июня.

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