Городская среда
16 июня 23:40
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Накануне саммита АСЕАН в Казани обсудили работу такси

Особое внимание перевозчики должны уделить уровню сервиса.

Накануне саммита АСЕАН в Казани обсудили работу такси

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Накануне международного саммита Россия — АСЕАН в Казани в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана прошло совещание по вопросам обслуживания пассажиров в легковом такси, участие в котором приняли  представители агрегаторов такси, обслуживающих жителей республики.  

В ведомстве напомнили, что перевозка пассажиров и багажа легковым такси допускается только при наличии действующего разрешения, сведения о котором внесены в региональный реестр перевозчиков. Кроме того, само транспортное средство также должно быть внесено в региональный реестр легковых такси.  

Как уточнили в министерстве, во время проведения крупных международных мероприятий, таких как предстоящий саммит, особое внимание следует уделить обеспечению высокого уровня сервиса. Перевозчики должны следить за тем, чтобы персонал был вежливым, а автомобили – чистыми, оперативно реагировать на обращения и жалобы и соблюдать международные стандарты гостеприимства и безопасности пассажиров.

Ранее казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН. Ограничения действуют до 20 июня.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Часть АЗС Казани закрылась, а часть – ввела ограничения на продажу бензина

Где-то исчезло дизельное топливо.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какую пенсию получают в среднем судьи в России

Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Неработающие россиянки с детьми могут получить несколько пособий и маткапитал

Государство поддерживает матерей с маленькими детьми.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Гроза, град и ветер под 20 метров в секунду обрушатся на Татарстан

При этом воздух прогреется до +27 градусов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Три человека пострадали при попадании дрона в жилой дом в Нижнекамске

Верхние этажи 12-этажки загорелись, жителей эвакуировали.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.