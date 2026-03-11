Городская среда
Стоимость парковки на десятках участков улиц хотят поднять в Казани

Постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На нескольких улицах Казани планируют повысить стоимость парковок, изменения могут коснуться 34 зон. Об этом говорится в проходящем антикоррупционную экспертизу документе.

В случае принятия изменений стоимость парковки вырастет на улицах Профессора Нужина, Николая Столбова, Театральной, Муштари, Маяковского, Дзержинского, на площади Свободы и других участках.

Помимо того, планируется увеличить тарифы в подземной парковке на станции метро «Авиастроительная». Стоимость 1 часа после изменения может составить 70 рублей, от часа до 3 часов — 100 рублей, от 3 до 10 часов — 200 рублей, от 10 до 14 часов — 250 рублей, более 14 часов — 350 рублей в сутки. По ночному тарифу стоимость парковки составит 120 рублей. Абонемент на месяц будет стоить 5,5 тысячи рублей, на квартал — 15 тысяч рублей и на 12 месяцев — 54 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что на парковке по улице Большая Крыловка в Казани появилось 81 платное машино-место. Стоимость часа парковки составляет 30 рублей. Общее количество машино-мест на платных парковках выросло до 14 570.

