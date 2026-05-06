Транспорт вмещает до 86 пассажиров.

Автор фото: МУП «Метроэлектротранс»

На маршрут в тестовом режиме выйдет троллейбус от «Транс-Альфа». «Авангард» — это современный низкопольный троллейбус с запасом автономного хода 20 километров. Он вмещает до 86 пассажиров, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Салон оборудован 30 сиденьями и современными технологиями, снижающими уровень шума и вибрации. Там есть и видеомониторы с точками USB-разъемов для подзарядки гаджетов. Тестирование «Авангарда» пройдёт на маршрутах № 1, 3, 5, 8 и продлится месяц.

Ранее сообщалось, что троллейбусный маршрут остановят в Казани из-за репетиции Парада Победы. Площадь Тысячелетия перекроют с 16:00 до 23:30. Поэтому движение маршрута будет закрыто с 16:00. Репетиции пройдут 7 и 8 мая.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.