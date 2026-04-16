Масштабную выставку «Слово, ставшее символом» к 140-летию со дня рождения классика татарской литературы подготовила галерея «Хазинэ» ГМИИ РТ.

Автор фото: ГМИИ РТ

Экспозиция предлагает новое прочтение биографии и творческого наследия поэта, чья жизнь, продлившаяся всего 27 лет, стала путеводной звездой и духовным символом татарского народа. Создавая целостный образ эпохи, выставка объединила произведения изобразительного искусства и литературы, включая прижизненные издания Тукая, архивные материалы и мультимедийные форматы.

Архитектура проекта выстроена как биографический маршрут и основана на четырех сквозных темах, где каждое пространство посвящено ключевому этапу жизни и творческого пути автора. Так, «Судьба и призвание» посвящена ранним годам, сиротству и первому опыту обучения в медресе, заложившему основу духовного становления Тукая. Роль поэта как реформатора и основоположника современного татарского литературного языка, сделавшего его понятным и доступным широким слоям народа, раскрывает тема «Просвещение». О профессиональных и дружеских отношениях Тукая с труппой «Сайяр» и ставшими легендарными деятелями культуры Фатыхом Амирханом, Галиасгаром Камалом, Габдуллой Кариевым, а также о пяти встречах с Зайтуной, которые стали для поэта источником вдохновения даже в дни тяжелого недуга, узнаем из раздела «Театр и окружение».

Автор фото: ГМИИ РТ Автор фото: ГМИИ РТ Автор фото: ГМИИ РТ

Особенность проекту придают формы мультимедийного погружения. Интерактивные инсталляции, аудиовизуальное сопровождение произведений на татарском языке в исполнении актрисы театра драмы и комедии им. К. Тинчурина Резеды Саляховой и авторские нарративы создают эффект присутствия в исторической эпохе, позволяя посетителям прочувствовать атмосферу начала XX века.

Выставка подготовлена при участии ведущих научных учреждений: Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан (ИЯЛИ АН РТ), отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского (КФУ), федерального исследовательского центра «Казанский научный центр РАН», а также частных коллекционеров. Сюрпризом, в частности, станет впервые выставляемая в музейном пространстве афиша балета «Шурале», шедшего с большим успехом в Южной Америке в антрепризе уроженцев Казани – артистов балета братьев-близнецов Ибатуллиных, проживших в Мексике более 30 лет. Недавно один из знаменитых близнецов – балетмейстер Ренад Ибатуллин — побывал на малой родине, в Казани, и лично передал раритетную афишу директору ГМИИ РТ Розалии Нургалеевой.

Для широкой публики выставка откроется 18 апреля. Лица младше 18 лет могут посетить ее бесплатно.

Читайте также: Новая жизнь балета «Шурале» началась на большом экране

Все самое интересное в нашем канале в MAX.