В Национальной библиотеке РТ 18 апреля пройдет «Библионочь» - увлекательный марафон для умных.

Автор фото: Юлия Гоголева

Главная тема всероссийской ежегодной акции - «Единство народов – сила России!», в 2026-м она пройдет в пятнадцатый раз. Национальная библиотека Республики Татарстан подготовила для казанцев шикарную программу.

Творческая встреча с телеведущим, актером театра и кино Андреем Львовичем Ургантом пройдет в формате открытого книжного блица и диалога со слушателями (16:00 – 17:00).

Заседание Клуба грамотности проведет легенда «ЛитРес», корпоративный преподаватель русского языка и чтец аудиокниг Екатерина Пермякова (16:00 – 17:30, музыкальный зал). Она разберет самые сложные моменты в тексте Тотального диктанта — 2026, проанализирует вариативность постановки знаков препинания, поможет вспомнить и закрепить базовые правила. Также Пермякова проведет мастерскую по созданию аудиокниги «Первые шаги в озвучивании книг» (18:00 – 19:30, музыкальный зал). На встрече будем учиться работать с микрофоном, познакомимся с текстами автора Тотального диктанта — 2026 писателя и исследователя литературы Алексея Варламова, изучавшего наследие Пришвина, Булгакова, Грина, Платонова.

И, конечно, нельзя пропустить книжное шоу «Что хотел сказать автор?» (17:00 – 18:30, конференц-зал). Российские комики Евгений Шишкин, Дарья Смыкова и Сильвер Асмаев предложат посмотреть на героев знаменитой поэмы «Руслан и Людмила» Александра Сергеевича Пушкина через призму стендап-комедии.

Спецпроект «Одна пластинка в неделю» (выставочный зал) представит известный казанский музыкант Радиф Кашапов, вместе с ним послушаем казахский джаз-рок, уйгурский фанк, татарский балеарик на советских пластинках и узнаем, что их объединяет (19:30 – 21:00).

Наконец, с 21:00 до 22:00 пройдет экскурсия «Портрет Человечества» (сбор на ресепшен). Самые стойкие участники марафона «Библионочи» получат редкую возможность побродить по опустевшим залам библиотеки, проникнуться особой атмосферой ночного книгохранилища и узнать эксклюзивные факты о создании знаменитой скульптурной композиции Александра Ливановича Шенгелии, расположенной в классическом зале НБ РТ.

На этот день запланирована еще масса событий – экскурсии, квиз-лото, квест, воркшоп, френдли-блиц с участием Клуба иностранных студентов КНИТУ-КАИ. А в трех локациях НБ РТ с 9:00 до 21:00 будут работать тематические книжные выставки «Татарстан - центр единства народов России», «Путь вместе: книги народов России» и «В ритме единства. Танцы народов России».

