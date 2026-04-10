Культура
10 апреля 11:20
Автор материала:Ольга Юхновская

В Казани проходит Всероссийская студенческая научная конференция

На ежегодных Шарифжановских чтениях молодые ученые обсуждают вопросы истории и международных отношений.

Автор фото: Национальный музей РТ

Форум проходит в Казани с 10 по 12 апреля и посвящен памяти выдающегося ученого-историка Измаила Ибрагимовича Шарифжанова. Конференцию совместно проводят кафедра регионоведения и цифровой гуманитаристики Института международных отношений КФУ и Национальный музей Республики Татарстан. Главная цель Шарифжановских чтений - раскрыть исследовательский потенциал молодых ученых и создать живой диалог между поколениями исследователей.

Будучи заслуженным деятелем науки РФ, профессор Измаил Шарифжанов внес неоценимый вклад в развитие исторической школы. Сегодня форум его имени служит ключевой площадкой для презентации исследований в области новой и новейшей истории, обсуждения актуальных вопросов международных отношений и востоковедения и стимулирования интереса к истории университетской среды и студенчества. Также в конференции участвуют аспиранты и преподаватели Казанского федерального университета и представители ведущих вузов и научных центров России.

Автор фото: Национальный музей РТ

Программа чтений охватит знаковые культурные и образовательные локации Казани: торжественная часть и пленарное заседание пройдут 10 апреля в стенах Музея А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина, основная научная дискуссия развернется на базе Национального музея РТ, где на трех специализированных секциях молодые ученые представят экспертному сообществу результаты своих изысканий.

