В Казани проходит Всероссийская студенческая научная конференция
На ежегодных Шарифжановских чтениях молодые ученые обсуждают вопросы истории и международных отношений.
Форум проходит в Казани с 10 по 12 апреля и посвящен памяти выдающегося ученого-историка Измаила Ибрагимовича Шарифжанова. Конференцию совместно проводят кафедра регионоведения и цифровой гуманитаристики Института международных отношений КФУ и Национальный музей Республики Татарстан. Главная цель Шарифжановских чтений - раскрыть исследовательский потенциал молодых ученых и создать живой диалог между поколениями исследователей.
Будучи заслуженным деятелем науки РФ, профессор Измаил Шарифжанов внес неоценимый вклад в развитие исторической школы. Сегодня форум его имени служит ключевой площадкой для презентации исследований в области новой и новейшей истории, обсуждения актуальных вопросов международных отношений и востоковедения и стимулирования интереса к истории университетской среды и студенчества. Также в конференции участвуют аспиранты и преподаватели Казанского федерального университета и представители ведущих вузов и научных центров России.
Программа чтений охватит знаковые культурные и образовательные локации Казани: торжественная часть и пленарное заседание пройдут 10 апреля в стенах Музея А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина, основная научная дискуссия развернется на базе Национального музея РТ, где на трех специализированных секциях молодые ученые представят экспертному сообществу результаты своих изысканий.
Читайте также: Казань объявила себя «столицей юмора» и замахнулась на международный фестиваль.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
Проектная документации уже разрабатывается.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.