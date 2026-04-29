Культура
29 апреля 16:55
Автор материала:Ольга Юхновская

В Татарстане объявлены сроки нового сезона проекта «Видимо-невидимо»

Его реализует фонд поддержки современного искусства «Живой город».

Автор фото: фонд «Живой город»

Четвертый театрально-педагогический сезон проекта пройдет в селах республики с 15 по 28 июня.

В рамках проекта деятели социального театра выезжают в сельские школы Татарстана, где ставят спектакли с подростками по методу театра горожан. Процесс постановки включает в себя серию театральных игр, мастер-классов, упражнений и тренингов, в результате которых школьники становятся главными героями и участниками спектаклей о самих себе - своих надеждах, мечтах и тревогах.

Автор фото: фонд «Живой город»

Первыми зрителями спектаклей, которые проходят в родном селе или деревне, становятся родители юных актеров, их учителя, одноклассники друзья. На следующем этапе проекта постановки показывают на профессиональной сцене театральной площадки MOÑ в Казани.

Автор фото: фонд «Живой город»

Отправить заявку на участие в проекте можно до 11 мая на сайте. Преподавание в школе может вестись на татарском, на русском или двух языках.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.