Его реализует фонд поддержки современного искусства «Живой город».

Автор фото: фонд «Живой город»

Четвертый театрально-педагогический сезон проекта пройдет в селах республики с 15 по 28 июня.

В рамках проекта деятели социального театра выезжают в сельские школы Татарстана, где ставят спектакли с подростками по методу театра горожан. Процесс постановки включает в себя серию театральных игр, мастер-классов, упражнений и тренингов, в результате которых школьники становятся главными героями и участниками спектаклей о самих себе - своих надеждах, мечтах и тревогах.

Автор фото: фонд «Живой город»

Первыми зрителями спектаклей, которые проходят в родном селе или деревне, становятся родители юных актеров, их учителя, одноклассники друзья. На следующем этапе проекта постановки показывают на профессиональной сцене театральной площадки MOÑ в Казани.

Автор фото: фонд «Живой город»

Отправить заявку на участие в проекте можно до 11 мая на сайте. Преподавание в школе может вестись на татарском, на русском или двух языках.

