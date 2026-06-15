Образование
15 июня 11:46
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«Вечерняя Казань»

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Рособрнадзор утвердил порядок апелляции ЕГЭ в 2026 году

О несогласии с баллами нужно заявить в течение двух дней после объявления результатов.

Рособрнадзор утвердил порядок апелляции ЕГЭ в 2026 году

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для выпускников определили порядок апелляции по баллам на ЕГЭ в 2026 году. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, пишет РИА Новости.

Подать апелляцию можно в течение двух дней после объявления результатов экзамена. Подать заявление можно через свою школу или в месте, где экзаменуемый был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ. Также есть возможность подать апелляцию с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Заявление могут подать как сам ученик, так и его родители или уполномоченные представители по доверенности. Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение четырех рабочих дней. При удовлетворении заявления число баллов может увеличиться или уменьшиться либо же не изменится.

Однако комиссия не будет рассматривать апелляции по вопросам содержания и структуры заданий, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий с кратким ответом, с нарушением участником экзамена требований порядка проведения экзамена и с неправильным заполнением бланков.

Отметим, что первые результаты ЕГЭ пришли выпускникам 13 июня.

Ранее сообщалось, что школьница чуть не провалила ЕГЭ из-за видео в «Тиктоке». Девушка выложила ролик с лайфхаком, как пользоваться шпаргалками.

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