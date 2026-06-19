Составители допустили ошибки в формулировке заданий, важных для итогового результата.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сдающие единый госэкзамен школьники шокированы количеством неправильно составленных задач и неоднозначных текстов для сочинения. Больше всего их беспокоят задания, за которые дают больше всего баллов — там тоже обнаружились логические и фактические ошибки. Например, в день сдачи литературы ребята не смогли найти цитату Павла Кирсанова из «Отцов и детей», как требовалось. Оказалось, ее там и не было. Об этом сообщает «База».

Русский язык тоже заставил школьников понервничать — в задании на ударение в слове обнаружилось две буквы «а» — было написано «позвалаа». На экзамене по биологии составители нарушили правило комплементарности нуклеотидов, а за это задание ребята могли получить целых три балла. Неточности также обнаружились в КИМах по английскому языку (задание 38.2) и информатике (задание № 5). Как подозревают сдающие, в сочинениях по русскому языку перепутали темы и дали их для неправильных текстов.

Значительная часть выпускников не смогла набрать пороговый балл, хотя некоторые готовились целых два года. На пересдачу они уже решили идти со шпаргалками, а также подать жалобу в Рособрнадзор.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что рынку труда и экономике России не нужно столько людей с высшим образованием. При этом спрос на поступление в вуз формировался в стране не один десяток лет.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.