Выпускники массово теряют баллы из-за рекордного числа опечаток в ЕГЭ
Составители допустили ошибки в формулировке заданий, важных для итогового результата.
Сдающие единый госэкзамен школьники шокированы количеством неправильно составленных задач и неоднозначных текстов для сочинения. Больше всего их беспокоят задания, за которые дают больше всего баллов — там тоже обнаружились логические и фактические ошибки. Например, в день сдачи литературы ребята не смогли найти цитату Павла Кирсанова из «Отцов и детей», как требовалось. Оказалось, ее там и не было. Об этом сообщает «База».
Русский язык тоже заставил школьников понервничать — в задании на ударение в слове обнаружилось две буквы «а» — было написано «позвалаа». На экзамене по биологии составители нарушили правило комплементарности нуклеотидов, а за это задание ребята могли получить целых три балла. Неточности также обнаружились в КИМах по английскому языку (задание 38.2) и информатике (задание № 5). Как подозревают сдающие, в сочинениях по русскому языку перепутали темы и дали их для неправильных текстов.
Значительная часть выпускников не смогла набрать пороговый балл, хотя некоторые готовились целых два года. На пересдачу они уже решили идти со шпаргалками, а также подать жалобу в Рособрнадзор.
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