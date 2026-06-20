Власти Татарстана, как и его жители выдохнули – саммит АСЕАН – Россия завершился. Гости высоко оценили город и организацию форума, а власти республики поблагодарили жителей за терпение и понимание.

Автор фото: tatarstan.ru

В столице официально завершился саммит Россия – АСЕАН, приуроченный к 35-летию сотрудничества. На полях форума была подписана уже третья Казанская декларация, что, по словам заместителя премьер-министра Татарстана, руководителя аппарата Кабинета министров республики Шамиля Гафарова, говорит о высоком доверии к республике.

Всего в город прибыли представители всех 11 стран-участниц и трех организаций, включая султана Брунея и президента Филиппин. Семь стран были представлены премьер‑министрами, также присутствовали спецпредставители. Все они остались поблагодарили Казань за радушный приём и высокую организацию мероприятия.



Отметим, что довольным подготовкой к саммиту АСЕАН Казани к остался и президент страны Владимир Путин.

— Всё, как обычно в Казани, на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения. Все наши гости довольны гостеприимством, - сказал уже лично Путин главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Казань «причесали» всего за два месяца

На подготовку к международному саммиту республике дали всего два месяца. Для оперативного решения вопросов и проблем создали операционный центр, в который вошли все ведомства, участвующие в организации мероприятия.

За это время властям необходимо было привести в порядок сам город, временные объекты размещения и главные точки, в которых проходили мероприятия в рамках саммита. Основными площадками стали «Казань Экспо», который изначально строился к саммиту БРИКС, Театр имени Галиасгара Камала, ЦУМ, ИТ‑парк имени Башира Рамеева, международный аэропорт и железнодорожный вокзал. Учитывая короткие сроки, после завершения международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум», проходившего с 13 по 17 мая, в «Казань Экспо» решили оставить многие павильоны и оборудование. Уже сегодня международный выставочный центр полностью освободят для проведения другого рода мероприятий. Напомним, что ряд культурных мероприятий, запланированных в МВЦ «Казань Экспо», был перенесён на более поздние сроки из‑за проведения саммита.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов отметил, что большая работа, в том числе, проводилась в отелях и гостиницах. Особенно тяжело пришлось тем, в которых останавливались первые лица стран-участников АСЕАН.

- Если к саммиту БРИКС в 2024-м готовились больше года, были проведены ремонты, где-то реконструкция президентских номеров, то в этот раз до встречи делегаций было всего два месяца. Графики постоянно менялись, состав делегаций, который приедет в Казань, определили за неделю до первых заездов, – отметил спикер.

Размещение таких гостей, безусловно, требовало соблюдения определенных условий. Некоторые гостиницы делали косметический ремонт буквально за неделю до начала саммита. Однако, несмотря на всё это, нареканий и замечаний к объектам размещения не зафиксировано.

Стандарт приёма гостей в Казани распространяют по всей России

Федеральные власти, по словам спикеров, также поблагодарили столицу Татарстана за высокий уровень организации. Особенно гостей из Москвы и стран-участниц АСЕАН впечатлил казанский стандарт встречи гостей. Напомним, традиционно раис Татарстана с хлебом-солью и чак-чаком в сопровождении девушек в национальных татарских костюмах встречает гостей прямо с самолёта. По словам заместителя руководителя администрации раиса РТ – руководителя экспертного департамента раиса республики Игоря Савельева, министерство иностранных дел России сейчас представляет казанский приём встречи гостей как образец для внедрения в других городах.

Автор фото: tatarstan.ru

По словам спикера, гости не только остались под большим впечатлением, но и выразили готовность сотрудничать с Татарстаном. Он отметил, что буквально каждая страна готова выйти на долгосрочное сотрудничество с республикой по самым разным направлениям. Например, представители Таиланда и Татарстана обсуждали возможность запуска регулярных рейсов. Помимо этого, Таиланд, откуда приехала самая большая делегация, отметил потенциал для развития туризма и торговли.

Помимо деловой программы, гостей ждала насыщенная культурная часть. В рамках саммита прошла международная выставка, демонстрирующая достижения Татарстана в экономике и культуре. Отдельная большая программа была подготовлена для супруг лидеров государств, отметила министр культуры республики Ирада Аюпова. Они приняли участие в мастер-классе в ЦУМе и посетили экскурсии в национальной библиотеке и КФУ.

Особая благодарность жителям

По словам Гафарова, ещё на утреннем совещании Рустам Минниханов поручил в первую очередь поблагодарить жителей Казани за их терпение во время подготовки и проведения форума.

- Мы, организовывая и проводя данное мероприятие на территории Татарстана, в городе Казани, немножко причинили определенные неудобства нашим гражданам, – отметил заместитель премьер-министра Татарстана.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Отметим, что жителям принес свои извинения и глава государства. В разговоре с Миннихановым по итогам саммита Владимир Путин выразил благодарность за их терпеливость на фоне введенных ограничений.

- Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка — все эти кортежи туда-сюда, перекрытия улиц. Приношу свои извинения в этой связи казанцам, но вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международных позиций России, — сказал Путин.

Однако всё, что было сделано в Казани во время подготовки к саммиту, останется на благо жителей, добавил спикер. По его словам, мэрия проделала большую работу, в очередной раз, превратив столицу Татарстана в площадку для международного диалога.