Речную навигацию в Татарстане хотят продлить на месяц
Объем грузовых перевозок к 2030 году должен достичь 50 миллионов тонн.
В Татарстане планируют на месяц увеличить период речной навигации грузовых перевозок. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов.
По поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова, до 2030 года объем грузовых перевозок должен достичь 50 миллионов тонн.
Для достижения этой цели в том числе планируют увеличить период речной навигации и привести в порядок причальную инфраструктуру. Например, на пять процентов увеличился объем пассажироперевозок на речном транспорте. Особенно возрос спрос на коммерческие рейсы. В прошлом году перевезли 172 тысячи человек.
Ежегодно в Татарстане ремонтируют три судна и два дебаркадера в целях развития водного транспорта. Финансирование осуществляется за счёт средств республики.
Ранее мы писали, что недалеко от Ленинской дамбы в столице Татарстана появятся три понтона для трех разных видов судов: речных трамваев, которые будут ездить до Волги, маломерных лодок для перевозок и прогулок, а также для частных катеров, которые, однако, хранить там долгое время не получится.
