Автор фото: kzn.ru

В Татарстане планируют на месяц увеличить период речной навигации грузовых перевозок. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов.

По поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова, до 2030 года объем грузовых перевозок должен достичь 50 миллионов тонн.

Для достижения этой цели в том числе планируют увеличить период речной навигации и привести в порядок причальную инфраструктуру. Например, на пять процентов увеличился объем пассажироперевозок на речном транспорте. Особенно возрос спрос на коммерческие рейсы. В прошлом году перевезли 172 тысячи человек.

Ежегодно в Татарстане ремонтируют три судна и два дебаркадера в целях развития водного транспорта. Финансирование осуществляется за счёт средств республики.

