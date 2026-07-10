Постоянные жалобы, переработки, низкая зарплата и бюрократия – реалии работы медиков, из-за которых молодёжь не спешит идти в сферу здравоохранения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для татарстанского здравоохранения проблема дефицита кадров особенно актуальна и даже привлекла внимание федеральных властей.

На встрече в рамках делового форума «АСЕАН» президент России Владимир Путин обозначил этот вопрос раису Татарстана Рустаму Минниханову. В республике проблему пообещали решить.

Так, что происходит в Татарстане?

По данным Минздрава Татарстана на 2026 год, в медицинских организациях, относящихся к ведомству, трудоустроено более 50 500 работников, из которых 14 тысяч врачей, и более 36 тысяч средних медицинских работников. При этом число сотрудников выросло по сравнению с прошлым годом на 977 человек: из них 515 врачей и 462 средних медицинских работника.

Основные «поставщики» медицинских кадров для республики – ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ», ФГАОУ «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и Казанская ГМА – филиал РМАНПО подведомственных Министерству здравоохранения России. В этом году ориентировочно выпустятся 1255 врачей, а в вузы на обучение по целевому приему поступят 937 абитуриентов, из них 394 человека по программам специалитета и 543 человека по программам ординатуры. В 10 образовательных учреждений среднего профессионального образования планируется обучение 1556 человек.

Однако не все отучившиеся на медицинских специальностях идут работать по профессии. Замглавы Минздрава Татьяна Семенова сообщала, что около 35 процентов выпускников медвузов и не менее 40 процентов выпускников СПО не идут работать в госсистему здравоохранения. Есть случаи, когда и целевики не идут отрабатывать в больницы оплаченные годы своего обучения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Возможно, вскоре ситуация изменится. Напомним, что в России с 1 марта действует закон об обязательной отработке в медицинских учреждений под наставничеством после прохождения аккредитации. Таким образом, все выпускники обязаны будут пойти работать в больнице от трёх до пяти лет в зависимости от специальности, иначе - целевиков ждёт штраф, а остальных - невозможность пройти периодическую аккредитацию через пять лет. Сработает ли такой беспрекословный метод – пока непонятно.

Сейчас укомплектованность врачами в больницах составляет 95 процентов, в подразделениях, оказывающих помощь в амбулаторных условиях – 96 процентов, средним медицинским персоналом – 98 и 100 процентов соответственно.

«Укомплектованность указана с учётом работы по совместительству» – отметили в ведомстве.

На 10 тысяч жителей в медучреждениях работает 35 врачей и 91 средний медработник.

Шесть лет обучения, ординатура, интернатура – и что в итоге?

Интересно, что число резюме в республике растёт. По данным SuperJob, за год количество вакансий в медицинской отрасли сократилось на 9 процентов, тогда как число резюме в этом сегменте выросло на 25 процентов. В hh.ru сообщили, что за первые шесть месяцев 2026 года в Татарстане было открыто свыше 2,4 тысяч вакансий для врачей, что на пять процентов меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Судя по вакансиям, в топе среди врачей — терапевты, специалисты УЗИ и акушеры‑гинекологи. При этом, по данным за первое полугодие, наибольшую долю вакансий занимают стоматологи (22% от общего числа), далее идут терапевты (19%) и хирурги (8%). Среди среднего и младшего медперсонала чаще всего ищут санитаров, медицинских сестёр процедурного кабинета и медицинских сестёр терапевта.

Конечно, работать в столице Татарстана намного выгоднее, чем в районах. В коммерческих клиниках Казани медианные зарплаты у востребованных врачей находятся на высоком уровне. Например, врач-терапевт может претендовать на сумму от 140 до 300 тысяч рублей, врач УЗД – от 145 до 260 тысяч, врач акушер-гинеколог – от 150 до 350 тысяч. При этом общереспубликанские показатели ниже: медианная предлагаемая зарплата врача в Татарстане за первые шесть месяцев 2026 года составила 108 000 рублей, в Казани — 114 300 рублей. Средний медицинский персонал может рассчитывать на заработную плату от 55 до 150 тысяч рублей в зависимости от специальности. Однако стоит учитывать, что зарплата в госклиниках отличается и может быть существенно ниже. Врачи, работающие в поликлиниках отмечают, что зарплата не доходит до 150 тысяч рублей. А для того, чтобы заработать хорошие деньги нужно брать дополнительные смены. По словам медсестры Елены, при маленькой зарплате невозможно снять жильё — это основная причина, почему люди уходят из профессии. В основном, молодёжь. Они стараются устроиться в коммерческие клиники, где есть шанс заработать больше. Ещё одна серьёзная проблема — отсутствие наставника для новичков: сразу после выпуска на молодого специалиста сваливается вся ответственность, а поддержки практически нет.

По наблюдениям другой нашей собеседницы, работающей в больнице медсестрой, выпускников отпугивает зарплата, объем работы и ответственность. Сейчас из-за нехватки сотрудников приходится перерабатывать лишние смены или же дежурить на смене по одному сразу на несколько кабинетов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Работодатели в основном готовы взять работников на полный рабочий день. Вакансий с таким условием – 81 процент. В 41 процентов случаев ищут специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет.

В числе ключевых навыков, которые чаще всего указывают в вакансиях, — умение вести медицинскую документацию и работать с оборудованием, навыки коммуникации и работы в коллективе, компьютерная грамотность, внимательность и точность.

Министерство здравоохранения республики для привлечения врачей в госбольницы предоставляют меры социальной поддержки. Среди них – программа по единовременной компенсационной выплате, благодаря которой врач получает от миллиона до полутора, средний медперсонал – от 500 до 750 тысяч рублей.

За счёт федеральной поддержки республика увеличила квоты по предоставлению единовременных компенсационных выплат по программе «Земский доктор/Земский фельдшер»: с 132 до 224 квот. В 2026 году запланировано привлечь 132 человек по этой программе. Также были увеличении квоты по программе предоставления грантов правительства Татарстана: со 125 до 150.

Существует также господдержка молодых специалистов. Они получают ежемесячную надбавку в размере 2510 рублей, единовременную – 21 534 рубля. При этом в республике выдаётся заявка на внеочередное представление жилья для 170 медицинских работников. В 2026 жилье выдадут 300 специалистам. При этом меры поддержки также предоставляют главы муниципальных районов. Врачи могут надеяться на арендное (служебное) жилье, предоставление земельных участников, материальные выплаты, предоставление мест в детских садах и школах.

Помимо этого, в Татарстане уже разработали проект постановления о предоставлении единовременной выплаты в размере 1,15 миллиона рублей врачам-специалистам дефицитных специальностей, прибывшим из других субъектов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Непонятная бонусная система для фельдшеров

Из последних новостей относительно оплаты труда – новость о введении бонусной системы оплаты работы фельдшеров.

Фельдшер Юрий поделился, что называется эта система «Индикативные показатели» и действовала давно. Однако, если раньше, она необходима была лишь для статистики, то сейчас от неё зависят премиальные выплаты. Из-за неё в апреле и мае многие фельдшера получили мало. Хотя, по данным нашего собеседника, такие «недоходные» месяцы бывали и раньше – это зависит от финансирования «сверху».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Могу сказать точно, система имеет место быть, но ее нужно переработать, так как существуют, допустим, показатели опозданий на работу, своевременности выезда на вызов — тут вопросов нет, потому что они уже зависят от самого врача. Но есть и показатели времени пребывания в стационаре, времени оказания помощи больному, а также среднее количество выполненных вызовов — они как раз и мешают полноценной работе, потому что по большей части, особенно последний, уже не зависят от доктора. Также под удар попали медсестры/медбратья и вторые фельдшера, которые просто находятся в подчинении врачей или первых фельдшеров и по факту не могут ничего изменить в своей статистике, – рассказал спикер.

Собеседник «Вечерней Казани» считает, что руководству нужно привести индикативные показатели к тому, чтобы они полноценно зависели от действий медперсонала, а после разделить и распределить их для врачей и младшего звена. Тогда уже перераспределение премиальных выплат станет абсолютно объективным и бесспорным.