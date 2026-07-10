Общество
10 июля 11:45
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«Вечерняя Казань»

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Голикова назвала привычки, способные продлить жизнь на 15 лет

Здоровое долголетие зависит в том числе от культурной жизни.

Голикова назвала привычки, способные продлить жизнь на 15 лет

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что правильное питание, профилактика заболеваний, физическая активность и забота о когнитивном здоровье способны продлить жизнь человека на 10-15 лет. Все это должно быть образом жизни. И включать в себя также культурную жизнь.

По ее словам, люди не редко жалуются, что у них нет времени на спорт или походы в театр. Но это и есть составляющие здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что врач по здоровому долголетию появится в России. Новая специальность вступает в силу с 1 сентября. Специалистов такого профиля уже готовят в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием.

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