Общество
10 июля 12:23
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«Вечерняя Казань»

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Трассу Алексеевское — Билярск перекроют на полтора месяца из-за капремонта

Движение закроют с 13 июля до конца августа, водителям предлагают объезд.

Трассу Алексеевское — Билярск перекроют на полтора месяца из-за капремонта

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 13 июля в Татарстане полностью перекроют движение по автодороге Алексеевское — Билярск. Как сообщили в Минтрансе республики, на участке с 37,7 по 40,9 километра начинается капитальный ремонт. Ограничение продлится до 31 августа 2026 года.

Для объезда предлагают сразу несколько маршрутов: через Чистополь — Аксубаево — Нурлат, Муслюмкино — Билярск, а также по федеральной трассе Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном» и другим региональным дорогам. На всех участках установят знаки по утверждённой схеме. Водителей просят заранее планировать маршрут с учётом перекрытия.

Ранее мы писали, что в Татарстане отремонтировали 2 километра трассы Казань—Шемордан. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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