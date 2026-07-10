Общество
10 июля 13:01
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«Вечерняя Казань»

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Для детей разработали рекомендации по использованию гаджетов

Малышам до трех лет вообще не стоит давать в руки телефоны.

Для детей разработали рекомендации по использованию гаджетов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минпросвещения России подготовило рекомендации по использованию гаджетов детьми. Среди советов: ограничение экранного времени — в зависимости от возраста, пишут РИА Новости.

В частности, детям до двух-трех лет вообще не стоит использовать гаджеты. Их нужно заменить на традиционные формы воспитания, например, подвижные игры, творчество, семейное общение. Максимальное время использование гаджетов для них — до 20 минут в день.

Для детей от трех до семи лет время составляет один час в день, 7-11 лет — полтора часа, а для подростков от 11 до 16 лет — два часа в день. При этом необходимо чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а также зрительную и слуховую нагрузку на ребенка.

Ранее сообщалось, что зависимость от гаджетов может усугубить ряд проблем со здоровьем. Родители детей, которые столкнулись с зависимостью от гаджетов, зачастую приходят к врачам и жалуются на поведенческие нарушения. Это изменение сна, а также нарушение эмоций из-за снижения серотонина.

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