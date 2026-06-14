Самой частой причиной разногласий становились выбор интерьера, цвет стен или плитки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Большинство жителей Казани планируют или уже занимаются ремонтом жилья, свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитиками «Авито». При этом 70% респондентов признались, что у них возникали споры из-за ремонта. Самыми распространенными причинами они назвали разногласия по стилю интерьера: 36% респондентов назвали эту причину. 33% ссорились из-за выбора цвета стен или плитки. У 17% зумеров причиной споров становились идеи, взятые из Pinterest. В основном такие конфликты случались время от времени (40%) или редко (22%).

Опрос также показал, что 57% респондентов планируют ремонт в ближайшее врем или уже начали его. Из них 16% уже в процессе, 21% собираются начать в ближайшие полгода, а 20% собираются заняться ремонтом в течение трех лет. Наиболее активными в облагораживании своего жилья оказались люди в возрасте 35—44 лет — 65%.

Чаще всего казанцы делают косметический ремонт (38%), 20% хотят обновить интерьер без капитальных работ, также 20% планируют капитальный ремонт вторичного жилья, а 15% — полностью обустроить квартиру в новостройке. Еще 6%, среди которых преобладает молодежь 18—24 лет, займутся строительством с целью перепродажи или сдачи жилья в аренду.

Что касается материалов, то наиболее популярными покупками для ремонта стали сантехника (52%), краска (48%), розетки и выключатели (47%), плитка или ламинат (45%) и освещение (41%). Молодежь же планирует уделить больше внимания системам хранения (32%), мягкой мебели (31%), декору (29%) и бытовой технике (27%).

В среднем казанцы планируют потратить на ремонт 350 тысяч рублей, при этом 27% респондентов хотели бы ограничиться суммой в 100 тысяч рублей. 30% планируют потратить до 300 тысяч рублей, 19% — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, 20% — от 500 тысяч до 1 миллиона, а 4% готовы вложиться свыше этой суммы.

Что касается организации ремонта, то в большинстве случаев решение принимается совместно всей семьей (35%). 25% инициаторов — мужчины, 20% — женщины, а 4% — родственники, особенно среди молодых (18—24 лет). Молодежь также чаще обращается к специалистам — строителям и дизайнерам (4%).

Ранее мы писали, что в Казани вырос спрос на ремонт дачи. Выяснилось, что цены на косметический ремонт под ключ с базовыми материалами стартует от 12 тысяч рублей за «квадрат», в то время как на капитальный — от 27 800 рублей. Благоустройством участков стали интересоваться на 82% чаще.

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