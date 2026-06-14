Организация свадьбы обойдется минимум в 150 тысяч рублей, а корпоратива – от 70 тысяч.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Отпраздновать свадьбу в загородном доме в Татарстане будет стоить минимум 150 тысяч рублей, а провести корпоратив с квестом и фуршетом – от 70 тысяч. Такой вывод следует из исследования «Авито Услуги» и «Авито Путешествия», которые проанализировали динамику спроса, средние цены на организацию праздника в апреле-мае 2026 года, а также средние цены на бронь загородных домов летом 2026 года.

Цена аренды загородных площадок, например шатры, лофты, беседки, стартует от 20 тысяч рублей за час, спрос на нее вырос на 68%. При этом татарстанцы стали на 54% чаще доверять дело профессионалам и обращаться к координаторам свадеб, чьи услуги стоят от 10 тысяч рублей в час. Они берут на себя общение с подрядчиками и следят за таймингом в день события. Спрос на услуги организации торжества увеличился на 3%, а минимальная цена на эту услугу составляет 95 тысяч рублей.

Еще одним трендом стала популярность аренды загородных домов для проведения свадеб, семейных праздников и корпоративов для небольшой команды. Это, по словам аналитиков «Авито», связано с возможностью совмещения события, проживания и отдыха, так как в доме можно остаться на несколько дней. Спрос на аренду загородных домов вырос на 9%, средняя цена – 12,8 тысячи рублей в сутки.

Интерес к аренде костюмов увеличился более чем в 2,5 раза, цены стартуют от 3500 рублей. Более чем в два раза увеличился интерес к фотобудкам — их аренда стоит от 7 тысяч рублей в час. На 4% чаще стали нанимать артистов, чьи услуги обойдутся от 15 тысяч рублей в час. Растет также спрос на оформление пространства: декорирование столов (+36%), оформление регистрации (+34%), а организации девичников (+19%) становятся полноценными сценарными мероприятиями.

Такой тренд свидетельствует о желании россиян создавать целостные сценарии праздников, а не ограничиваться застольем. Они чаще доверяются профессионалам как в технической, так и в визуальной составляющей. Загородный формат усиливает этот запрос, добавляя к организации логистику и работу с нестандартными площадками.

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, сколько стоит в Казани посуточная аренда квартир. Средняя стоимость бронирования квартиры в республике составляет 6050 рублей, тогда как загородный дом обойдется в 16 800 рублей. При этом не отстает и гостиничный сегмент: по данным сервиса «Отелло», республика на пятом месте по количеству бронирований отелей на длинные июньские выходные с долей 3,5%. Средний чек за ночь в отеле достиг 8836 рублей.

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