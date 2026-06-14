Разработана стратегия, которая закрепляет единые правила для защиты несовершеннолетних от деструктивного контента в Сети.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Правительство утвердило новую концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних до 2036 года. В этом документе впервые закреплены меры по защите информационной безопасности детей и подростков. Отдельное направление посвящено профилактике правонарушений в цифровой среде и защите от деструктивного контента.

В связи с ростом случаев правонарушений несовершеннолетними в Сети концепция предусматривает единые правила для защиты подростков от вредной информации и профилактическую работу с детьми и подростками, которые распространяют противоправный контент. Также планируется разработать методы для разрешения конфликтов в цифровой среде.

Документ также включает обучение педагогов, психологов и соцработников в области кибербезопасности и противодействия вовлечению подростков в деструктивные сообщества. Важной частью станет система наставничества — старшеклассники, студенты и волонтеры будут помогать подросткам из рискованных групп.

С помощью этой концепции планируется снизить количество повторных правонарушений и добиться стопроцентного охвата подростков, с которыми ведется индивидуальная профилактическая работа по организации их отдыха и занятости. Следить за реализацией концепции будет Минпросвещения при участии Минцифры, МВД, Росмолодежи и других ведомств. Проект рассчитан до 2036 года.

Ранее «Вечерняя Казань» писала, что подростки в Татарстане стали совершать меньше преступлений. С начала 2026 года они нарушили закон 235 раз, что на 149 меньше, чем годом ранее. Среди несовершеннолетних преступников – 86 школьников, 66 студентов техникумов и трое студентов вузов.

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