Общество
4 апреля 02:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Актриса Елизавета Арзамасова назвала Казань обязательным к посещению городом

Звезда «Папиных дочек» призналась, что в столицу Татарстана невозможно не влюбиться.

Автор фото: соцсети

В социальных сетях появились фото актрисы Елизаветы Арзамасовой с матерью. Фотографии были сделаны, по словам звезды «Папиных дочек», в Казани.  

Как рассказала сама Елизавета, они вместе с мамой прогулялись по городу.  

- Давно мы с мамулей не гуляли вместе. Казань располагает. Прекрасный город! Добрые, красивые люди. Интереснейшие достопримечательности, вкусные рестораны с уютными интерьерами. Город обязательный к посещению! Невозможно не влюбиться, — высоко оценила Казань актриса.

