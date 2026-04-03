Под водой оказались также мосты.

Автор фото: Главное управление МЧС России по РТ

О паводковой и гидрологической обстановке на территории республики рассказали в Главном управлении МЧС России по Татарстану.

На территории двух населённых пунктов подтоплен 21 приусадебный участок и два низководных моста. Пострадавших нет.

Это село Новые Сокуры Лаишевского района, где талые воды залили 10 приусадебных участков и улично-дорожную сеть коттеджного поселка. Жилые дома и социально значимые объекты в зону подтопления не попадают, транспортное сообщение с селом не нарушено. Организация лодочной переправы не планируется. Эвакуация населения не требуется.

В селе Кият Буинского района из-за повышения уровня воды на Свияге подтоплено дорожное полотно моста. Объездной путь с твердым покрытием Кият — Тоншерма — Буинск имеется. Угрозы подтопления объектов экономики и социальной сферы нет. Эвакуация населения не требуется. Подтопление населенного пункта не прогнозируется.

Подтоплен мост и в селе Черки-Кильдуразы Буинского района. Само село в зону подтопления не попадает. Также в селе Молькеево Кайбицкого района подтоплены 11 приусадебных участков. Жилые дома в зону затопления не попали, транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено, в зону подтопления социально значимые объекты не попадают, сообщили в Главном управлении МЧС России по РТ.

На Куйбышевском водохранилище продолжается повышение высоты уровней воды. На отдельных участках образовались промоины. На Нижнекамском водохранилище уровни воды за сутки понизились на 1–4 сантиметра. На отдельных участках есть промоины и закраины.

На трех реках вода приближается к отметке выхода на пойму. Это реки Малый Черемшан (село Приозерное, Алексеевский район); Кубня (село Чутеево, Кайбицкий район) и Улема (село Алабердино, Тетюшский район).

