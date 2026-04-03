Отработанные покрышки казанцы могут сдать в специальные оранжевые бункеры
Акция стартует с 6 апреля.
Жители Казани могут избавиться от старых автомобильных покрышек, сдав их для переработки в специальные оранжевые бункеры. Сделать это можно будет с 6 апреля, сообщает УК «ПЖКХ».
Контейнеры находятся по следующим адресам:
Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:
- ул. Тэцевская, 211в (шиномонтаж)
- ул. Лаврентьева, 8
Вахитовский и Приволжский районы:
- ул. Тази Гиззата, д. 23
- ул. Авангардная, 88а
- ул. Техническая, 118
Кировский и Московский районы:
- ул. Клары Цеткин, 8б (шиномонтаж)
- ул. Васильченко, 6 («Точка сбора», 07:00—19:00)
Советский район:
- Сибирский тракт, 61 (шиномонтаж)
- ул. Родины, д. 45 («Точка сбора», 07:00—19:00)
Горожанам напоминают, что принимаются покрышки только от легковых автомобилей и только у населения. За этим будут следить установленные возле пунктов камеры и закрепленные смотрители.
Ранее сообщалось, что казанские школьники приступили к сбору бутылок и крышек. В учебных заведениях стартовал экопроект «Ход пластиком».
