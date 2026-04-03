3 апреля 23:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Отработанные покрышки казанцы могут сдать в специальные оранжевые бункеры

Акция стартует с 6 апреля.

Автор фото: РИА Новости

Жители Казани могут избавиться от старых автомобильных покрышек, сдав их для переработки в специальные оранжевые бункеры. Сделать это можно будет с 6 апреля, сообщает УК «ПЖКХ».

Контейнеры находятся по следующим адресам:  

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:

- ул. Тэцевская, 211в (шиномонтаж)

- ул. Лаврентьева,  8

Вахитовский и Приволжский районы:

- ул. Тази Гиззата, д. 23

- ул. Авангардная, 88а

- ул. Техническая, 118

Кировский и Московский районы:

- ул. Клары Цеткин, 8б (шиномонтаж)

- ул. Васильченко, 6 («Точка сбора», 07:00—19:00)

Советский район:

- Сибирский тракт, 61 (шиномонтаж)

- ул. Родины, д. 45 («Точка сбора», 07:00—19:00)

Горожанам напоминают, что принимаются покрышки только от легковых автомобилей и только у населения. За этим будут следить установленные возле пунктов камеры и закрепленные смотрители.

Ранее сообщалось, что казанские школьники приступили к сбору бутылок и крышек. В учебных заведениях стартовал экопроект «Ход пластиком».

Популярное
соцсети
Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани пристава-коррупционера приговорили к штрафу в полмиллиона

Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем

Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
