Акция стартует с 6 апреля.

Автор фото: РИА Новости

Жители Казани могут избавиться от старых автомобильных покрышек, сдав их для переработки в специальные оранжевые бункеры. Сделать это можно будет с 6 апреля, сообщает УК «ПЖКХ».

Контейнеры находятся по следующим адресам:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:

- ул. Тэцевская, 211в (шиномонтаж)

- ул. Лаврентьева, 8

Вахитовский и Приволжский районы:

- ул. Тази Гиззата, д. 23

- ул. Авангардная, 88а

- ул. Техническая, 118

Кировский и Московский районы:

- ул. Клары Цеткин, 8б (шиномонтаж)

- ул. Васильченко, 6 («Точка сбора», 07:00—19:00)

Советский район:

- Сибирский тракт, 61 (шиномонтаж)

- ул. Родины, д. 45 («Точка сбора», 07:00—19:00)

Горожанам напоминают, что принимаются покрышки только от легковых автомобилей и только у населения. За этим будут следить установленные возле пунктов камеры и закрепленные смотрители.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.