Автор фото: Комитет РТ по охране ОКН

Ветхие здания, считающиеся объектами культурного наследия, восстановят в России и начнут использовать в хозяйственном обороте в 2027–2030 годах. Так распорядился глава государства Владимир Путин по результатам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Документ опубликован на портале Кремля.

Реконструкция исторических зданий будет проведена в рамках государственной программы «Сохранение объектов культурного наследия народов России» — она рассчитана на 2025–2045 годы. Отчитаться о проделанной работе ответственные должны будут до 1 ноября 2026 года и до 1 января 2027 года, а после — раз в квартал.

Ранее сообщалось, что на реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане выделили 1,8 миллиарда рублей. В республике фиксируются рекордные цифры по количеству обновляемых исторических зданий — реконструкция идет на 66 объектах.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.