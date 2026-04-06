Общество
6 апреля 14:04
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Аварийные объекты культурного наследия в России вовлекут в хозоборот

Соответствующее поручение дал Путин в рамках государственной программы.

Автор фото: Комитет РТ по охране ОКН

Ветхие здания, считающиеся объектами культурного наследия, восстановят в России и начнут использовать в хозяйственном обороте в 20272030 годах. Так распорядился глава государства Владимир Путин по результатам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Документ опубликован на портале Кремля.

Реконструкция исторических зданий будет проведена в рамках государственной программы «Сохранение объектов культурного наследия народов России» — она рассчитана на 20252045 годы. Отчитаться о проделанной работе ответственные должны будут до 1 ноября 2026 года и до 1 января 2027 года, а после — раз в квартал.

Ранее сообщалось, что на реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане выделили 1,8 миллиарда рублей. В республике фиксируются рекордные цифры по количеству обновляемых исторических зданий — реконструкция идет на 66 объектах.

