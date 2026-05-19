Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики снять квартиру можно в среднем за 34 тысячи рублей, что лишь на один процент меньше предыдущего месяца и на один процент больше в годовом разрезе. Сильнее всего подешевела аренда на Урале, юге Росси и даже в Москве с Хабаровском. Такие выводы сделали аналитики «Авито Недвижимости».

Предложение на рынке долгосрочной аренды увеличилось на 26 процентов, больше всего на сайтах выросло число «однушек» и «двушек». Обычно это квартиры, которые покупали специально для сдачи или перепродажи. Спрос при этом сократился в ряде городов.

В ряде городов также растет доля объявлений от собственников на сайтах. Например, в Оренбурге 96 процентов всех предложений исходят от владельцев. Казани есть куда расти в данной области, однако рынок в столице республике показал активный рост — количество таких объявлений увеличилось на 8,2 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что спрос на съем студий и однокомнатных квартир в Казани превышает предложение. Арендаторы все чаще присматривают более компактные варианты жилья.

