Цена на аренду жилья в Казани упала всего на 1%
Доля объявлений от собственников при этом выросла на восемь пунктов.
В столице республики снять квартиру можно в среднем за 34 тысячи рублей, что лишь на один процент меньше предыдущего месяца и на один процент больше в годовом разрезе. Сильнее всего подешевела аренда на Урале, юге Росси и даже в Москве с Хабаровском. Такие выводы сделали аналитики «Авито Недвижимости».
Предложение на рынке долгосрочной аренды увеличилось на 26 процентов, больше всего на сайтах выросло число «однушек» и «двушек». Обычно это квартиры, которые покупали специально для сдачи или перепродажи. Спрос при этом сократился в ряде городов.
В ряде городов также растет доля объявлений от собственников на сайтах. Например, в Оренбурге 96 процентов всех предложений исходят от владельцев. Казани есть куда расти в данной области, однако рынок в столице республике показал активный рост — количество таких объявлений увеличилось на 8,2 процентных пункта.
Ранее сообщалось, что спрос на съем студий и однокомнатных квартир в Казани превышает предложение. Арендаторы все чаще присматривают более компактные варианты жилья.
