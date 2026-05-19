Общество
19 мая 14:55
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Цена на аренду жилья в Казани упала всего на 1%

Доля объявлений от собственников при этом выросла на восемь пунктов.

Цена на аренду жилья в Казани упала всего на 1%

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики снять квартиру можно в среднем за 34 тысячи рублей, что лишь на один процент меньше предыдущего месяца и на один процент больше в годовом разрезе. Сильнее всего подешевела аренда на Урале, юге Росси и даже в Москве с Хабаровском. Такие выводы сделали аналитики «Авито Недвижимости».

Предложение на рынке долгосрочной аренды увеличилось на 26 процентов, больше всего на сайтах выросло число «однушек» и «двушек». Обычно это квартиры, которые покупали специально для сдачи или перепродажи. Спрос при этом сократился в ряде городов.

В ряде городов также растет доля объявлений от собственников на сайтах. Например, в Оренбурге 96 процентов всех предложений исходят от владельцев. Казани есть куда расти в данной области, однако рынок в столице республике показал активный рост — количество таких объявлений увеличилось на 8,2 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что спрос на съем студий и однокомнатных квартир в Казани превышает предложение. Арендаторы все чаще присматривают более компактные варианты жилья.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.