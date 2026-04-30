30 апреля 13:02
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Депутаты стараются снизить НДС обратно до 20%

В Госдуме даже рассмотрят соответствующий законопроект, так как понимают —из-за повышения ставки по налогу страдают покупатели, а не продавцы.

В России предложили уменьшить базовую ставку НДС до 20 процентов. С 1 января этого года ее увеличили до 22 процентов, а сейчас в Госдуму готовятся внести законопроект о возвращении к прежнему уровню. Инициаторами стали депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, сообщают «Известия».

Как говорится в пояснительной записке, несмотря на то, что налог включен в стоимость и перечисляется продавцом, в действительности нагрузка ложится на плечи потребителей. Помимо этого, возвращение к прежнему уровню станет частью работы по сдерживанию инфляции, сохранению доходов россиян и условий для бизнеса. Депутаты уверены: долгосрочная защита покупательной способности станет намного более устойчивой базой для налоговой политики, чем кратковременное повышение.

Напомним, что в начале года из-за повышения НДС выросли и цены коммунальных услуг. Увеличение составило 1,7 процента для всех регионов.

