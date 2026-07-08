Общество
8 июля 14:55
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«Вечерняя Казань»

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Для россиян хотят снизить пошлину за регистрацию брака

Сумму предлагают понизить до одного рубля.

Для россиян хотят снизить пошлину за регистрацию брака

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия» предложил снизить госпошлину за регистрацию брака до одного рубля. Законопроект направлен на отзыв в правительство, пишет РИА Новости.

Изменения коснутся Налогового кодекса России. Отметим, что сейчас пошлина составляет 350 рублей. По мнению Гусева, снижение суммы является символическим жестом поддержки института брака. Это поспособствует повышению доступности госуслуги по регистрации брака для всех россиян, укреплению института семьи и повышению престижа брака.

Как говорит парламентарий, пошлина в один рубль - это не про бюджетные потери, а про отношение государства к браку как к ценности.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на регистрацию брака 8 июля записались более ста пар. Поскольку центр семьи «Казан» не сможет вместить всех молодоженов в этот день, в городе для регистрации брака открыли еще две площадки — филиалы Национального музея РТ — музеи Боратынского и Шаляпина.

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