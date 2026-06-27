Общество
27 июня 12:31
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«Вечерняя Казань»

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Доцент КФУ предупредил, что помимо температуры растет запасенная в облаках влага

Избыток тепла ведет к усилению испарения с земной поверхности и из океанов.

Доцент КФУ предупредил, что помимо температуры растет запасенная в облаках влага

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На Земле помимо роста температуры фиксируется и рост влагосодержания атмосферы, то есть запасенной влаги в облаках, сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии, биотехнологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев. Его слова передает пресс-служба вуза.

Доцент объяснил такое изменение тем, что избыток тепла ведет к усилению испарения с земной поверхности и из океанов, таким образом, влагосодержание облаков также растет. Он также рассказал, что чем больше облако содержит влаги, тем оно менее прозрачное, более мутное и выглядит более темным.

Способность воздуха вмещать пар зависит от его температуры.

«Температура с высотой понижается, и на уровне нижней границы облаков она равна температуре точки росы, при которой влажность достигает 100 процентов», – уточнил ученый.

Также он сообщил, что град образуется именно в мощных кучево-дождевых облаках. Там настолько сильный восходящий поток, что градины, выпадающие из облака и еще не достигшие максимального размера, засасываются обратно. Они продолжают расти до тех пор, пока капля или градина не достигнет такого размера, что поток не сможет ее удержать, после чего они падают на землю.

Ранее говорилось, что рекордно жаркий год ожидается на Земле из-за явления Эль-Ниньо. Для России это значит, что потепление расширит зону земледелия на север. Это делает степные районы более засушливыми и способствует распространению южных насекомых, рассказала климатолог Екатерина Пестрякова.

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