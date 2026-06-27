Общество
27 июня 12:02
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«Вечерняя Казань»

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Новые меры поддержки одиноких родителей разрабатывают в Госдуме

Подробности инициативы рассказали сенатор Дарья Лантратова и депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Новые меры поддержки одиноких родителей разрабатывают в Госдуме

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Одиноких родителей хотят поддержать при помощи новых мер, включающих создание круглосуточных групп в детских садах, возвращение ясельных групп и возможность приводить ребенка в садик на полдня по выходным. Об этом сообщили сенатор Дарья Лантратова и депутат Госдумы Екатерина Стенякина, передает Life.ru.

Лантратова заметила, что у одинокой мамы или папы двойная нагрузка: работа и воспитание ребенка, поэтому здесь необходимо включаться государству. Всего в стране около 5 миллионов женщин и более 1 миллиона одиноких отцов, воспитывающих детей самостоятельно.

Воспитатели и няни готовы работать больше при условии достойной оплаты труда, уточнила Стенякина. Предложения готовятся учесть при подготовке программы «Единой России».

Ранее говорилось, что Александр Бастрыкин одобрил уголовную ответственность за плохое воспитание детей. Пока что матерям и отцам грозит только административное дело.

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