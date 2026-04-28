Подходы к достопримечательности затопило, но проектные решения учитывают гидрологический режим реки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Храм-памятник павшим воинам на Казанке подтопило из-за весеннего половодья. Вода затронула только подход к достопримечательности. Председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин заверил, что самому памятнику ничего не угрожает.

«Проектные решения, заложенные при реставрации, полностью учитывают гидрологический режим реки Казанки», - отметил он.

Сейчас все конструкции находятся выше критических уровней воды. К тому же год назад на объекте провели масштабные работы: укрепили береговую линию, выполнены работы по забивке шпунтов и устройству гидрозащиты.

Комитет продолжает мониторить ситуацию. Как только уровень воды спадет, будут проведены необходимые осмотры и очистные мероприятия, заключил Гущин.

Ранее сообщалось, что Татарстан до 2031 года планирует «отдать» инвесторам за рубль 41 объект культурного наследия. За последние годы удалось вовлечь в хозяйственный оборот 25 исторических объектов.

