Общество
28 апреля 16:06
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Гущин заверил, что храму-памятнику на Казанке ничего не грозит при половодье

Подходы к достопримечательности затопило, но проектные решения учитывают гидрологический режим реки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Храм-памятник павшим воинам на Казанке подтопило из-за весеннего половодья. Вода затронула только подход к достопримечательности. Председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин заверил, что самому памятнику ничего не угрожает.

«Проектные решения, заложенные при реставрации, полностью учитывают гидрологический режим реки Казанки», - отметил он.

Сейчас все конструкции находятся выше критических уровней воды. К тому же год назад на объекте провели масштабные работы: укрепили береговую линию, выполнены работы по забивке шпунтов и устройству гидрозащиты.

Комитет продолжает мониторить ситуацию. Как только уровень воды спадет, будут проведены необходимые осмотры и очистные мероприятия, заключил Гущин.

Ранее сообщалось, что Татарстан до 2031 года планирует «отдать» инвесторам за рубль 41 объект культурного наследия. За последние годы удалось вовлечь в хозяйственный оборот 25 исторических объектов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.