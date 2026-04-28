Гущин заверил, что храму-памятнику на Казанке ничего не грозит при половодье
Подходы к достопримечательности затопило, но проектные решения учитывают гидрологический режим реки.
Храм-памятник павшим воинам на Казанке подтопило из-за весеннего половодья. Вода затронула только подход к достопримечательности. Председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин заверил, что самому памятнику ничего не угрожает.
«Проектные решения, заложенные при реставрации, полностью учитывают гидрологический режим реки Казанки», - отметил он.
Сейчас все конструкции находятся выше критических уровней воды. К тому же год назад на объекте провели масштабные работы: укрепили береговую линию, выполнены работы по забивке шпунтов и устройству гидрозащиты.
Комитет продолжает мониторить ситуацию. Как только уровень воды спадет, будут проведены необходимые осмотры и очистные мероприятия, заключил Гущин.
Ранее сообщалось, что Татарстан до 2031 года планирует «отдать» инвесторам за рубль 41 объект культурного наследия. За последние годы удалось вовлечь в хозяйственный оборот 25 исторических объектов.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.