Татарстанским охотникам дали разрешение на отстрел семи бурых медведей
Сезон охоты пройдет с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года.
Указом раиса Татарстана в республике утвержден новый лимит и квота добычи в охотничьих угодьях лосей, косуль, оленей, рысей и барсуков. Впервые за долгие годы в список вошел бурый медведь. Охотиться можно будет с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года.
Документ разрешает отстрел семи бурых медведей в трех угодьях: в «Албаевском» Мамадышского района, в угодьях «Камский берег» и «Камский берег 2» Рыбно-Слободского района.
Также предусмотрены лимиты на добычу других животных. В частности, 1 057 лосей, 1 063 сибирских косуль, 12 благородных оленей, 21 пятнистого оленя, четырех рысей и 217 барсуков.
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