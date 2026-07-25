Общество
25 июля 19:36
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«Вечерняя Казань»

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Татарстанским охотникам дали разрешение на отстрел семи бурых медведей

Сезон охоты пройдет с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года.

Татарстанским охотникам дали разрешение на отстрел семи бурых медведей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Указом раиса Татарстана в республике утвержден новый лимит и квота добычи в охотничьих угодьях  лосей, косуль, оленей, рысей и барсуков. Впервые за долгие годы в список вошел бурый медведь. Охотиться можно будет  с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года.

Документ разрешает отстрел семи бурых медведей в трех угодьях:  в «Албаевском» Мамадышского района, в угодьях «Камский берег» и «Камский берег 2»  Рыбно-Слободского района.   

Также предусмотрены лимиты на добычу других животных. В частности, 1 057 лосей, 1 063 сибирских косуль, 12 благородных оленей, 21 пятнистого оленя, четырех рысей и 217 барсуков.

Ранее татарстанцев предупредили об опасности привечать диких ежей. Этот зверек - переносчик опасных инфекций и паразитов.

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