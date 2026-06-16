Специалисты отметили основные проблемы, с которыми сталкивается несовершеннолетний при подписании договора ГПХ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Наиболее частым вопросом среди казанцев является возраст для заключения трудового договора. Его можно подписывать подросткам, достигшим 16 лет. Для 15-летних школьников, получивших общее образование, есть возможность заняться выполнением легкого труда. Для 14-летних необходимо наличие письменного согласия родителей. Для школьников младше допускается работа в кинотеатрах, театрах, а также в цирке с разрешения органов опеки, сообщили в Казанском федеральном университете.

Школьники младше 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю. От 16 до 18 лет – не более 35 часов. Во время учебного процесса режим работы сокращается в два раза. Для сотрудников младше 18 лет запрещается устанавливать испытательный срок.

Работодатели часто предлагают школьникам обойтись без трудового договора, а вместо него подписать соглашение гражданско-правового характера (ГПХ). Опасность такого договора состоит в том, что в таком случае сотрудник лишается трудовых гарантий, в их числе ежегодный оплачиваемый отпуск, укороченная рабочая неделя и обязательные медицинские осмотры.

Ранее сообщалось, что казанские школьники смогут получить свой первый заработок в пришкольных лагерях. Сумма заработной платы может превысить 10 тысяч рублей.

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