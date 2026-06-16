Такое мнение обосновано тем, что финансовые проблемы легче решать в кругу семьи, что позволяет увеличить общий бюджет и распределить обязательные платежи.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Среди 58% одиноких опрошенных присутствует желание обзавестись семьей в этом году. Каждый третий казанец не испытывает такого желания, но все же признает его существование, а четверть жителей города хочет начать отношения, сообщили аналитики Группы Ренессанс Страхование.

Почти половина казанцев (49%) тратит средства лишь на необходимые вещи, отказываясь от желаемого. При этом 22% одиноких людей, в отличие от 28% жителей в браке, могут допустить дополнительные траты.

К мнению о том, что решать финансовые трудности легче с семьей, склоняется 53% казанцев. Среди 41% сторонников семейной жизни встретились те, кто выделил возможность увеличения общего бюджета, а еще каждый третий указал на преимущества распределения обязательных платежей. В то же время казанцы с собственным опытом семейной жизни на 12% чаще считают ее проще в сравнении с теми, кто живет с родителями или один (60% против 48%).

Основную часть дохода 43% жителей тратит на питание, на ипотеку — около 30% казанцев, а еще 21% — на лечение. Также часть опрашиваемых призналось, что большую часть расходов составляют развлечения и отдых (17% жителей Казани против 12% россиян).

Каждый третий казанец (35%) отметил, что общий уровень дохода оказывает наибольшее влияние на финансовое состояние семьи, еще 27% опрошенных выделили стабильность заработка как ключевой фактор. Каждый пятый (21%) выделил важность наличия собственного жилья, а 16% считают, что финансовая грамотность и дисциплина членов семьи играют решающую роль в их финансовом благополучии.

Опрашиваемым предоставляли возможность назвать сумму ежемесячного заработка, которая необходима для комфортной жизни с двумя детьми. Каждый пятый казанец отметил, что достаточно около 100—200 тысяч рублей в месяц, 38% уверены, что потребуется не менее 200—300 тысяч рублей, а еще треть придерживается мнения, что необходимо свыше 300 тысяч рублей ежемесячно. В то же время 78% участников опроса отметили, что для создания семьи необходимо повысить уровень дохода, а 31% считает, что его нужно удвоить.

Ранее мы писали, что более трети жителей Казани не готовы вступать в отношения с девушкой, которая курит, но при этом 83% женщин не имеют плохой привычки.

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