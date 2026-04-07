Наибольшей популярностью пользуется украшение и окрашивание яиц.

Самой популярной пасхальной традицией в Приволжском федеральном округе является украшение и окрашивание яиц — это делают 68% жителей. Об этом говорится в опросе сети магазинов Fix Price совместно с РОМИР.

53% опрошенных хотели бы провести праздник в семейном кругу. Выпечкой куличей и приготовлением пасхи занимаются 37%. В сравнении с другими регионами, жители Приволжского округа реже всего освящают праздничную еду (17%) и посещают ночную пасхальную службу (9%).

Главным в празднике для жителей округа остаются семейные обычаи и время, проведённое с родными (37%), ощущение начала весны и обновление природы (20%), а также духовный смысл праздника (20%). Меньшее значение придают пасхальному столу (6%).

Помимо этого, 34% опрошенных обычно покупают готовые куличи и пасху, а самостоятельно готовят праздничные блюда 21% жителей. Комбинированный подход (что-то готовят сами, что-то покупают) использует 31% жителей.

Большинство жителей ПФО не соблюдают Великий пост (71%), при этом 18% соблюдают пост, но частично. Лишь 2% опрошенных полностью соблюдают все предписанные религией нормы питания и поведения в течение всего поста.

Ранее сообщалось, что россияне начинают готовиться к Пасхе в марте-апреле. За это время на Food.ru жители сделали более 65 тысяч запросов на главные пасхальные блюда, это на 25 тысяч больше, чем два года назад. Абсолютным лидером стал кулич — как его приготовить, пользователи посмотрели 377 тысяч раз, а сохранили — свыше 16,4 тысячи.

