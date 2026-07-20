Общество
20 июля 13:58
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Казань попала в топ-10 по росту числа ресторанов со столиками на улице

За год таких заведений стало больше почти на пять процентов.

Казань попала в топ-10 по росту числа ресторанов со столиками на улице

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани насчитывается 429 ресторанов со столиками на улице. Их доля от общего числа составляет 19 процентов. С прошлого года количество таких заведений возросло на 4,6 процента. По росту числа подобных кафе столица Татарстана оказалась на восьмом месте среди других городов-миллионников. Рейтинг составил 2ГИС.

На первом месте расположился Челябинск с ростом за год на 17 процентов. Тем не менее даже с такими показателями там всего 206 таких ресторанов. Второе и третье места занимают Краснодар и Уфа (+13,2 и +12,4 процента соответственно). В топ-5 также попали Нижний Новгород (+10,3 процента) и Красноярск (+9,6 процента).

А вот летние веранды многие не спешат устанавливать. Число подобных заведений выросло лишь в трех городах — Уфа (+3 процента), Красноярск (+0,7 процента) и Челябинск (+0,5 процента). В Казани их количество уменьшилось на 7,8 процента.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вырос спрос на сотрудников отелей и ресторанов. Лидирующие позиции заняли кулинары, персонал зала, а также клинеры.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана встал на сторону покупателя в споре по Долинской схеме

Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.

соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

пресс-служба Авито
В Татарстане на продажу выставили три необычные модели кабриолета

У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Через три года у россиян не получится продать студии и жилье в спальных районах

Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.