За год таких заведений стало больше почти на пять процентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани насчитывается 429 ресторанов со столиками на улице. Их доля от общего числа составляет 19 процентов. С прошлого года количество таких заведений возросло на 4,6 процента. По росту числа подобных кафе столица Татарстана оказалась на восьмом месте среди других городов-миллионников. Рейтинг составил 2ГИС.

На первом месте расположился Челябинск с ростом за год на 17 процентов. Тем не менее даже с такими показателями там всего 206 таких ресторанов. Второе и третье места занимают Краснодар и Уфа (+13,2 и +12,4 процента соответственно). В топ-5 также попали Нижний Новгород (+10,3 процента) и Красноярск (+9,6 процента).

А вот летние веранды многие не спешат устанавливать. Число подобных заведений выросло лишь в трех городах — Уфа (+3 процента), Красноярск (+0,7 процента) и Челябинск (+0,5 процента). В Казани их количество уменьшилось на 7,8 процента.



Ранее сообщалось, что в Татарстане вырос спрос на сотрудников отелей и ресторанов. Лидирующие позиции заняли кулинары, персонал зала, а также клинеры.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.