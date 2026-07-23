Общество
23 июля 20:14
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«Вечерняя Казань»

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Казань вошла в топ городов для переезда после выхода на пенсию

Столица республики набрала лишь три процента голосов — в основном россияне мечтают о старости на берегу Черного моря.

Казань вошла в топ городов для переезда после выхода на пенсию

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Доля жителей, желающих поменять город для жизни после завершения карьеры, выросла с 40 процентов до 53. Из 15 населенных пунктов, которые привлекают россиян, Казань оказалась на 14-м месте — в столицу Татарстана хотели бы переехать три процента опрошенных. Первые строчки рейтинга удерживают Сочи (15 процентов голосов), Калининград (12 процентов) и Анапа (10 процентов). Топ городов составили аналитики Сбербанка.

Также в списке оказались Санкт-Петербург, Краснодар, Москва, Кисловодск, Нижний Новгород , города Московской области, Минеральные воды, Ессентуки, Пятигорск, Ставрополь и Владикавказ. Одна пятая респондентов выбрала вариант «Другое».

В целом из всех опрошенных 28 процентов предпочли бы остаться на прежнем месте. При этом число тех, кто никогда не задумывался о переезде, снизилось на 10 процентов. Зачастую при выборе направления для переезда на пенсии россияне ориентируются на климат — так ответили порядка 52 процентов респондентов. Среди важных факторов также оказались спокойный ритм жизни, благоустроенность территорий, близость моря, разнообразие отдыха и досуга. Реже всего жители смотрят на состояние инфраструктуры, стоимость жилья, природу, субсидии и возможность продолжать работать.

Оплачивать переезд россияне планируют с помощью личных накоплений и продажи жилья в родном городе — так ответили свыше половины опрошенных. Меньшее количество жителей рассчитывают на пенсионные выплаты, инвестиции и прибыль от бизнеса.

Ранее сообщалось, что каждый третий казанец откладывает в счет будущей пенсии до десяти тысяч рублей каждый месяц. Еще девять процентов отчисляет до 15 тысяч рублей, 12 процентов — до 30 тысяч рублей. Каждый пятый житель считает, что накопления — единственный способ спокойно провести свою старость.

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