Казанцам предлагают подобрать имена для родившихся в зооботсаду двух козлят
На свет появились мальчик и девочка.
Казанский зооботанический сад пополнился еще двумя обитателями: у валлийских коз Бонни и Тихона родились два детеныша – самец и самка.
Как сообщили в пресс-службе учреждения, козлята чувствуют себя хорошо и уже предстали взору посетителей. Бонни и Тихон не в первый раз становятся родителями. В прошлом году у них родились две самочки.
Зооботсад объявил конкурс на имена для новорожденных. Сотрудники рассмотрят все варианты и выберут лучшие для своих новых обитателей.
