На свет появились мальчик и девочка.

Автор фото: пресс-служба Казанского зооботсада

Казанский зооботанический сад пополнился еще двумя обитателями: у валлийских коз Бонни и Тихона родились два детеныша – самец и самка.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, козлята чувствуют себя хорошо и уже предстали взору посетителей. Бонни и Тихон не в первый раз становятся родителями. В прошлом году у них родились две самочки.

Зооботсад объявил конкурс на имена для новорожденных. Сотрудники рассмотрят все варианты и выберут лучшие для своих новых обитателей.

