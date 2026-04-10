Общество
10 апреля 19:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцам предлагают страховку от укусов клещей

Страховку можно оформить в отделениях «Почты России».

Автор фото: РИА Новости

«Почта России» предлагает татарстанцам оформить страховку от укусов клещей. Благодаря программе «Антиклещ» жители смогут получить квалифицированную медпомощь в случае укуса клеща по всей стране.

С начала сезона в Татарстане было укушено уже более 30 человек. 30 районов признаны эндемичными по клещевому энцефалиту, а по боррелиозу — все районы республики. Оформление страховки займет не больше двух минут. У полиса нет ограничений по возрасту и по количеству обращений, он действует в течение года по всей России. Почтальоны даже могут доставить полис на дом жителям сел.

При укусе клеща человек должен позвонить в круглосуточный медицинский контакт-центр. Там его направят в ближайшую клинику. Все расходы покрывает страховка. А если пациент сам оплатил лечение, то средства возместят. За помощью можно обращаться неограниченное число раз, но максимальная сумма компенсации — от 500 тысяч до двух миллионов рублей.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что от клещей невозможно защититься. Клещи кусают беззвучно и без боли. Если живой клещ переполз с обработанного животного на человека, он все равно опасен.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.