Общество
9 июня 17:57
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«Вечерняя Казань»

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Казанцев зовут на донорскую акцию

Сдать кровь можно в Республиканском центре крови.

Казанцев зовут на донорскую акцию

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В честь Всемирного дня донора крови в Казани проводят донорскую акцию. Она состоится 11 июня. Сдать кровь можно в Республиканском центре крови на проспекте Победы, 85.

Донорами могут стать жители старше 18 лет, весом более 55 кг и не имеющие противопоказаний к донации. Также необходимо пройти предварительную регистрацию. Доноров будут ждать с 8:00 до 12:00. Для участников подготовили праздничную атмосферу и сувениры от DonorSearch и Республиканского центра крови.

Ранее сообщалось, что во время акции «Сад памяти» в Татарстане посадили 2,5 миллиона деревьев. В мероприятиях участвовали более 30 тысяч человек.

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