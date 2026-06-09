Казанцев зовут на донорскую акцию
Сдать кровь можно в Республиканском центре крови.
В честь Всемирного дня донора крови в Казани проводят донорскую акцию. Она состоится 11 июня. Сдать кровь можно в Республиканском центре крови на проспекте Победы, 85.
Донорами могут стать жители старше 18 лет, весом более 55 кг и не имеющие противопоказаний к донации. Также необходимо пройти предварительную регистрацию. Доноров будут ждать с 8:00 до 12:00. Для участников подготовили праздничную атмосферу и сувениры от DonorSearch и Республиканского центра крови.
Ранее сообщалось, что во время акции «Сад памяти» в Татарстане посадили 2,5 миллиона деревьев. В мероприятиях участвовали более 30 тысяч человек.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Однако есть ряд критериев.
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.
Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.
Пассажирка приехала к берегу на такси, а потом пропала.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.