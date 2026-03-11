И только каждый четвёртый молодой россиянин полагается на собственные силы.

65% представителей поколения зумеров (от 18 до 30 лет) из Казани мечтают обзавестись собственным жильём. Средняя предпочитаемая площадь квартиры — 77 кв. м. Приобрести недвижимость большинство зумеров (74%) планируют в ипотеку. При этом каждый второй (53,2%) рассчитывает на финансовую поддержку родителей, а каждый четвёртый (27,3%) полагается на собственные силы и применяет различные финансовые стратегии, чтобы быстрее накопить нужную сумму. Такие данные специалисты СберСтрахования жизни получили в ходе проведённого исследования.

Большинство молодых жителей Казани (73%) хотели бы жить в квартире. Из них 62% планируют приобрести её на вторичном рынке и 11% — в новостройке. 2% сообщили о желании жить в доме. 23% пока не определились с выбором.

По данным исследования, средняя площадь жилья, которое хотят приобрести зумеры из Казани, — 77 кв. м. 47% опрошенных думают о квартире площадью от 71 до 100 кв. м, 29% — от 41 до 70 кв. м, 15% — до 40 кв. м, 8% — более 100 кв. м.

На покупку жилья молодые люди рассчитывают потратить в среднем 5,2 млн рублей (с учётом средств, полученных в случае перепродажи имеющегося жилья). При этом в среднем по России этот показатель составляет 5,1 млн рублей. 37% жителей Казани намерены вложить в недвижимость от 5 до 10 млн рублей, 32% — от 3 до 5 млн рублей, 25% — до 3 млн рублей, 6% — более 10 млн рублей.

Большинство опрошенных (74%) планирует купить недвижимость в ипотеку. Также 28% намерены приобрести жильё за средства от продажи нынешнего жилья, 15% — хотели бы получить его бесплатно от родственников, города или предприятия, 12% — рассчитывают воспользоваться материнским капиталом или субсидиями. При этом 3% сообщили, что планируют снимать квартиру.

32,5% зумеров откладывают на покупку жилья с зарплаты, не используя финансовые инструменты. 14,9% размещают деньги во вклады, 4,5% используют для накопления акции, облигации и другие инвестиционные инструменты, 2,4% покупают драгоценные металлы и 1,8% копят с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ). При этом 37,6% пока не делают специальных накоплений на покупку недвижимости.

При выборе жилья молодое поколение чаще всего (38,1% голосов) обращает внимание на локацию — центр города, определённый или статусный район. Второй по значимости фактор (29,9%) — инфраструктура района (магазины, кафе, спортивные клубы, поликлиники). На третьем месте — транспортная доступность (15,3%). Далее следуют возраст дома (11,9%), экологическая обстановка (7,7%), наличие парковки или гаража (7,6%), безопасность (7,2%), близость к месту учёбы, работы или к родителям (6,1%), технологичность жилья (система умного дома, дизайн интерьера — 1,7%).

Большинство зумеров (77,9%) планируют приобрести жильё для себя и своей семьи, 14,6% — с целью дальнейшего расширения жилплощади. 9,6% хотят купить недвижимость для получения дополнительного дохода через перепродажу, 1,5% — для сдачи в аренду.

Исследование проводилось в феврале 2026 года в российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, отражающей социально-демографическую структуру населения.