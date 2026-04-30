За 12 лет стоимость новых машин увеличилась в три раза, а кардинальные изменения произошли весной 2022 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Новые автомобили, как и машины с пробегом, вновь подорожают в России после очередной девальвации рубля, даже учитывая его нынешнее устойчивое положение на валютном рынке. Об этом в соцсетях заявил глава «Автостата» Сергей Целиков.



Эксперт отметил, что за 12 лет цены на авто увеличились в три раза. В 2026 году новый транспорт можно купить в среднем за 3,79 миллиона рублей, а в 2014 году такая покупка обошлась бы в 1,2 миллиона — рост составил 216 процентов. Машины с пробегом подорожали на 210 процентов (с 435 тысяч до 1,35 миллиона рублей).



Повышение началось в 2015 после введения санкций в отношении России и девальвации рубля. Пандемия коронавируса также внесла свою лепту в рост стоимости — на это повлияли сложности в поставках и последующий дефицит товара на авторынке. Кардинальные изменения произошли весной 2022 года, считает Целиков. Привычные бренды сменились доступным китайским автопромом, однако рост цен оказался не таким значительным, как в 2020-2021 годах.



Непосредственно в Татарстане средняя стоимость машины в прошлом году на вторичном рынке составила 788 тысяч рублей. Это на 2,7 процента меньше, чем годом ранее, отмечают специалисты.



