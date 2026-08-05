Максимальная выплата за день больничного в России составила 7 тысяч рублей
В среднем размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 873—967 рублей за день.
За этот год наибольшая сумма, выплаченная за один день больничного, достигла в России 6827,40 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда России.
Размер пособия по временной нетрудоспособности за весь месяц не может оказаться меньше минимального размера оплаты труда, напомнили в СФР. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля.
Исходя из этого, за полный рабочий день выплата составляет 873,97 рубля, если в месяце 21 день, 903,10 рубля, если в месяце 30 дней, и 967,61 рубля — в феврале (28 дней). При расчете учитывается доход за два предыдущих года. Открыть, продлить и закрыть больничный лист можно в «Госуслугах» в разделе «Здоровье».
Ранее сообщалось, что выплаты за 10 дней болезни при стаже в десять лет могут достичь 30 тысяч рублей. Иными словами, чем больше стаж — тем выше процент компенсации.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.
Максимальная прибавка составит 470,28 рубля.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.