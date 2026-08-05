В среднем размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 873—967 рублей за день.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За этот год наибольшая сумма, выплаченная за один день больничного, достигла в России 6827,40 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда России.

Размер пособия по временной нетрудоспособности за весь месяц не может оказаться меньше минимального размера оплаты труда, напомнили в СФР. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля.

Исходя из этого, за полный рабочий день выплата составляет 873,97 рубля, если в месяце 21 день, 903,10 рубля, если в месяце 30 дней, и 967,61 рубля — в феврале (28 дней). При расчете учитывается доход за два предыдущих года. Открыть, продлить и закрыть больничный лист можно в «Госуслугах» в разделе «Здоровье».

Ранее сообщалось, что выплаты за 10 дней болезни при стаже в десять лет могут достичь 30 тысяч рублей. Иными словами, чем больше стаж — тем выше процент компенсации.

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