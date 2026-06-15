Мэр Казани посоветовал воспользоваться шаттлами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

К трём площадкам празднования татарского народного праздника Сабантуй организуют шаттлы, напомнил мэр Казани Ильсур Метшин. Мэр рекомендовал воспользоваться ими, поскольку с парковкой у площадок личного транспорта могут возникнуть сложности.

- Все три площадки насыщены по событиям. Сабантуй предусматривает активное участие, не только пассивное сидение на одном месте, — подчеркнул глава города.

Метшин напомнил, почему Сабантуй всегда празднуется в июне. Это связано с сельским календарём: в июне заканчивается сев и начинаются дожди. По словам мэра, Сабантуй даёт сельчанам возможность отдохнуть между этими событиями и собраться с родными и близкими.

Особое внимание глава города уделил объединяющей силе праздника. Он посоветовал гостям Казани, которые впервые окажутся в городе, воспользоваться возможностью познакомиться с многонациональной культурой и посетить Сабантуй. Атмосфера взаимопонимания и любви между людьми особенно ярко проявляется именно во время этого национального праздника.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность того, чтобы на Сабантуе Казань достойно представила гостям богатую культуру татарского народа и в целом республики.

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