Общество
5 июня 07:38
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«Вечерняя Казань»

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Минтранс пообещал навести порядок на тротуарах без запретов электросамокатов

Глава ведомства Никитин заявил, что цель — безопасность пешеходов, а не тотальные ограничения.

Минтранс пообещал навести порядок на тротуарах без запретов электросамокатов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министр транспорта Андрей Никитин на Петербургском международном экономическом форуме ответил на вопрос об электросамокатах, который сегодня волнует многих. По его словам, министерство не собирается идти по пути запретов, даже если речь о крупных городах. Задача другая — создать такие правила, которые в первую очередь обезопасят пешеходов на тротуарах.

«Наша задача — не запрещать что-то, а сделать такое регулирование, которое позволит обеспечить безопасное движение пешеходов по тротуарам. Как это сделать — мы над этим работаем», — сказал Никитин журналистам.

Ранее мы писали, что для электросамокатов в Казани появилось еще 150 парковочных зон. Парковки появились рядом с метро, остановками, парками и жилыми кварталами.

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