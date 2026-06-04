Общество
4 июня 22:00
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«Вечерняя Казань»

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Владимир Путин: «Реальные доходы в России растут под 28 процентов»

Уровень бедности в стране снизился до 6,7%.

Владимир Путин: «Реальные доходы в России растут под 28 процентов»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин озвучил, что реальные доходы в России растут под 28%, а реальные зарплаты - на четверть.  

Глава государства также заявил, что страны досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности.

Это показатель упал в России до 6,7%.

Ранее Владимир Путин прокомментировал вопрос о переизбрании. Конституция позволяет баллотироваться нынешнему президенту в 2030 году.

Также сообщалось, что реальные доходы россиян за год выросли более чем на 24%. Об этом сообщил  Силуанов. По словам министра, Россия проводит свою собственную независимую финансовую и экономическую политику.

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