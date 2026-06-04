Владимир Путин: «Реальные доходы в России растут под 28 процентов»
Уровень бедности в стране снизился до 6,7%.
Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин озвучил, что реальные доходы в России растут под 28%, а реальные зарплаты - на четверть.
Глава государства также заявил, что страны досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности.
Это показатель упал в России до 6,7%.
Ранее Владимир Путин прокомментировал вопрос о переизбрании. Конституция позволяет баллотироваться нынешнему президенту в 2030 году.
Также сообщалось, что реальные доходы россиян за год выросли более чем на 24%. Об этом сообщил Силуанов. По словам министра, Россия проводит свою собственную независимую финансовую и экономическую политику.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.
У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.
Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.
Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.