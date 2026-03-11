Общество
11 марта 13:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

МКС планируется затопить в 2030 году

С 2028 года станцию начнут постепенно сводить с орбиты.

МКС планируется затопить в 2030 году

Автор фото: Олег Новицкий / Роскосмос

Международную космическую станцию (МКС) начнут постепенно сводить с орбиты в 2028 году, затопление в океане случится в 2030 году. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

По его словам, на МКС ожидается еще несколько лет совместной эксплуатации. Запуск первого модуля Российской орбитальной станции с Байконура на орбиту в 51,6 градуса запланирован также на 2028 год.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия будут строить свои новые космические станции на одной и той же орбите. Этот выбор означает отказ от ранее рассматривавшейся полярной орбиты с наклонением 96,8 градуса. Такая орбита сильно подвержена радиации, но зато с неё видна вся территория России. Орбита в 51,6 градуса более безопасна и привычна — на ней летали советские станции и сейчас работает МКС.

