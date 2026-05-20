Нэфис Косметикс стал участником патриотической акции «Огонь памяти»
Патриотическое мероприятие – это дань памяти тем, кто сражался на фронте, ковал победу круглосуточной работой в тылу, а после войны строил заново города и страну.
Нэфис Косметикс торжественно принял «Огонь памяти», который предприятия Казани передают друг другу в рамках патриотической акции, посвящённой 81-й годовщине Великой Победы. Компания приняла эстафету от завода «Элекон». Мероприятие прошло в центральном офисе Нэфис Косметикс.
«Великая Отечественная война стала суровым испытанием для миллионов людей – как на передовой, так и в тылу. В те годы каждый цех, каждый станок стали частью фронта, – сказала генеральный директор Нэфис Косметикс Дина Лаврикова. – Такие акции помогают сохранять память о военном и трудовом подвиге нашего народа. Это наш долг перед теми, кто отдал жизни за мирное небо, и перед теми, кто своим трудом приближал Великую Победу».
В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов, руководитель префектуры «Старый город» Айрат Фаизов, председатель Совета молодёжи предприятий и организаций Казани Александр Дамёнов, член Совета РОО «Союз молодёжи предприятий и организаций РТ», специалист Комитета по делам детей и молодёжи, куратор работающей молодёжи Казани Диана Губернаторова и другие.
В своём выступлении Альберт Салихов сказал о том, что патриотическая акция – это дань памяти тем, кто сражался на фронте, ковал победу круглосуточной работой в тылу, а после войны строил заново города и страну. Он отметил, что комбинат имени М. Вахитова внёс существенный вклад в достижение Победы в 1945 году.
К стенду, на котором был размещён «Огонь памяти», гости и сотрудники предприятия возложили красные гвоздики. На протяжении мероприятия почётный караул несли курсанты Казанского танкового училища.
Напомним, в 2022 году указом раиса Татарстана Рустама Минниханова казанскому химкомбинату было присвоено почётное звание «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945». В годы ВОВ завод бесперебойно выпускал военную и гражданскую продукцию: например, было произведено 2370 тонн спецпродукции для фронта и 150 тысяч тонн мыла. На оборонные предприятия поставлялся глицерин и специальный порошок, на основе которого готовилась горючая смесь. Вахитовцы, в том числе женщины, с первых дней войны уходили на фронт. Имена 65 работников, погибших в ВОВ, увековечены на обелиске на территории комбината.
В патриотической акции «Огонь памяти» Нэфис Косметикс участвует второй год подряд.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Активно идет нерест карася и леща.
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
Пока неизвестны дата и место прощания.
Такая же история ожидается по всей стране.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.