20 мая 13:36
«Вечерняя Казань»

Фейковые каналы с уведомлениями о БПЛА крадут данные россиян

Подписка на «обычный» ресурс с предупреждениями о воздушной опасности грозит угоном аккаунта и мошенническими атаками.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В мессенджерах начали появляться каналы, где администраторы якобы просто выкладывают сообщения об угрозе атаки БПЛА и другой опасности с воздуха, однако делается это из корыстных целей. Таким образом мошенники получают доступ к данным жителей, а ссылки распространяют через домовые чаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов департамента защиты от цифровых рисков компании-разработчика F6.

Ссылки на чаты жильцов аферисты находят в открытом доступе в интернете. Они даже на протяжении некоторого времени наполняют свой аккаунт фото и делают его более «живым» и правдоподобным. Зачастую созданные ими каналы с оповещениями имеют в названии слово «радар» и название города. На аватарку они ставят официальную символику. Угроза таится в ссылках, которые администраторы оставляют под постами — например, предложение подписаться на бот. Также через такие каналы происходит распространение дезинформации.

Эксперты советуют ограничить вступление в домовые, районные и другие чаты, а также подписываться только на оповещения из официальных источников.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали способ обходить умные алгоритмы, которые должны отлавливать вредоносные сообщение. Теперь аферисту пишут сообщения так, что нормальный человек заподозрит неладное, а вот автоматическая система — не всегда.

