Нина Останина: «Почему мы берём какую-то пошлину при заключении брака?»
Сумму на расторжение брака подняли до пяти тысяч рублей.
Депутаты недоумевают, почему при заключении брака в России продолжают брать пошлину. Об этом на круглом столе заявила председатель комитета Госдумы Федерального собрания России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
- Если уж мы говорим о том, что демография — это в целом такая замечательная идея, почему при заключении брака сейчас мы берём какую-то пошлину? — отметила Останина.
По словам депутата, пошлину при расторжении брака уже увеличили до пяти тысяч рублей. Однако никак не поменяли сумму на заключение брака — это был бы дружественный жест и мотиватор со стороны государства.
Ранее мы также писали, что пошлину за выход из гражданства и прием в него хотят поднять до 50 тысяч рублей. Помимо этого, хотят поднять пошлину за выдачу вида на жительство до 30 тысяч рублей, за замену вида на жительство — до 6 тысяч рублей. До 5 тысяч рублей планируется увеличить пошлину за выдачу разрешения на временное проживание (при утрате, порче или хищении).
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Активно идет нерест карася и леща.
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
Пока неизвестны дата и место прощания.
Такая же история ожидается по всей стране.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.