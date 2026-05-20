Общество
20 мая 13:18
Автор материала:
Не указано
Дилия Мингазова

Журналист

Нина Останина: «Почему мы берём какую-то пошлину при заключении брака?»

Сумму на расторжение брака подняли до пяти тысяч рублей.

Нина Останина: «Почему мы берём какую-то пошлину при заключении брака?»

Автор фото: duma.gov.ru

Депутаты недоумевают, почему при заключении брака в России продолжают брать пошлину. Об этом на круглом столе заявила председатель комитета Госдумы Федерального собрания России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

- Если уж мы говорим о том, что демография — это в целом такая замечательная идея, почему при заключении брака сейчас мы берём какую-то пошлину? — отметила Останина.

По словам депутата, пошлину при расторжении брака уже увеличили до пяти тысяч рублей. Однако никак не поменяли сумму на заключение брака — это был бы дружественный жест и мотиватор со стороны государства.

Ранее мы также писали, что пошлину за выход из гражданства и прием в него хотят поднять до 50 тысяч рублей. Помимо этого, хотят поднять пошлину за выдачу вида на жительство до 30 тысяч рублей, за замену вида на жительство — до 6 тысяч рублей. До 5 тысяч рублей планируется увеличить пошлину за выдачу разрешения на временное проживание (при утрате, порче или хищении).

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

Павел Бедняков / РИА Новости
К 2030 году в Татарстане вырастет уровень бедности

Такая же история ожидается по всей стране.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.