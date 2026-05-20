Сумму на расторжение брака подняли до пяти тысяч рублей.

Автор фото: duma.gov.ru

Депутаты недоумевают, почему при заключении брака в России продолжают брать пошлину. Об этом на круглом столе заявила председатель комитета Госдумы Федерального собрания России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

- Если уж мы говорим о том, что демография — это в целом такая замечательная идея, почему при заключении брака сейчас мы берём какую-то пошлину? — отметила Останина.

По словам депутата, пошлину при расторжении брака уже увеличили до пяти тысяч рублей. Однако никак не поменяли сумму на заключение брака — это был бы дружественный жест и мотиватор со стороны государства.

Ранее мы также писали, что пошлину за выход из гражданства и прием в него хотят поднять до 50 тысяч рублей. Помимо этого, хотят поднять пошлину за выдачу вида на жительство до 30 тысяч рублей, за замену вида на жительство — до 6 тысяч рублей. До 5 тысяч рублей планируется увеличить пошлину за выдачу разрешения на временное проживание (при утрате, порче или хищении).

