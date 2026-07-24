Общество
24 июля 09:39
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Нэфис Косметикс выпустил пятновыводители в новых форматах

В ассортименте BiMAX появились пенный очиститель для обуви и текстиля, а также влажные салфетки.

Нэфис Косметикс выпустил пятновыводители в новых форматах

Автор фото: пресс-служба АО «Нэфис Косметикс»

Нэфис Косметикс, один из ведущих отечественных производителей бытовой химии, расширил ассортимент средств для удаления загрязнений. В линейку BiMAX «100 пятен» вошли пенный пятновыводитель для обуви и текстиля и влажные пятновыводящие салфетки. Продукты разработаны для эффективного удаления различных видов загрязнений в повседневных ситуациях.

«При разработке новых продуктов мы ориентировались на реальные потребности людей: сегодня важно не только эффективно удалять загрязнения, но и делать этот процесс максимально удобным. Новые форматы BiMAX сочетают практичность, удобство использования и эффективность», – говорит заместитель директора по маркетингу Нэфис Косметикс Сергей Лебедев.

Универсальный пенный пятновыводитель BiMAX «100 пятен» предназначен для очищения текстильных изделий и обуви, включая ранты и подошвы. Активная формула помогает эффективно удалять загрязнения и не оставляет разводов после обработки. Для удобства использования флакон оснащен аппликатором с мягкой щеткой, который позволяет наносить средство локально на загрязненные участки и тщательно их очищать.

Влажные пятновыводящие салфетки BiMAX «100 пятен» быстро удаляют свежие загрязнения, включая следы от фруктов, кофе, чая и других продуктов, с различных поверхностей. Компактную упаковку с 20 салфетками удобно взять с собой: в поездки, на работу, прогулки и т.д.

Пенный пятновыводитель и пятновыводящие салфетки будут представлены в торговых сетях и магазинах по всей стране, на маркетплейсах и в собственном интернет-магазине Нэфис Косметикс.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА

Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.

прокуратура РТ
Водитель в Татарстане отрицает вину за смерть ребенка, который разбился о столбы

На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.

соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Москва пережила одну из самых крупнейших за несколько лет атак БПЛА за ночь

Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.

скриншот трансляции
В Татарстане создан штаб для контроля ситуации с топливом

Основная проблема связана с резким спросом.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.