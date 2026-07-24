В ассортименте BiMAX появились пенный очиститель для обуви и текстиля, а также влажные салфетки.

Автор фото: пресс-служба АО «Нэфис Косметикс»

Нэфис Косметикс, один из ведущих отечественных производителей бытовой химии, расширил ассортимент средств для удаления загрязнений. В линейку BiMAX «100 пятен» вошли пенный пятновыводитель для обуви и текстиля и влажные пятновыводящие салфетки. Продукты разработаны для эффективного удаления различных видов загрязнений в повседневных ситуациях.

«При разработке новых продуктов мы ориентировались на реальные потребности людей: сегодня важно не только эффективно удалять загрязнения, но и делать этот процесс максимально удобным. Новые форматы BiMAX сочетают практичность, удобство использования и эффективность», – говорит заместитель директора по маркетингу Нэфис Косметикс Сергей Лебедев.

Универсальный пенный пятновыводитель BiMAX «100 пятен» предназначен для очищения текстильных изделий и обуви, включая ранты и подошвы. Активная формула помогает эффективно удалять загрязнения и не оставляет разводов после обработки. Для удобства использования флакон оснащен аппликатором с мягкой щеткой, который позволяет наносить средство локально на загрязненные участки и тщательно их очищать.

Влажные пятновыводящие салфетки BiMAX «100 пятен» быстро удаляют свежие загрязнения, включая следы от фруктов, кофе, чая и других продуктов, с различных поверхностей. Компактную упаковку с 20 салфетками удобно взять с собой: в поездки, на работу, прогулки и т.д.

Пенный пятновыводитель и пятновыводящие салфетки будут представлены в торговых сетях и магазинах по всей стране, на маркетплейсах и в собственном интернет-магазине Нэфис Косметикс.

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